Банк ВТБ принял участие в Дальневосточном инвестиционном конгрессе

Организатором конгресса выступила администрация Приморского края при поддержке правительства РФ. Формированием деловой программы занималась Российская академия народного хозяйства и государственная служба при президенте Российской Федерации.

Участники конгресса обсудили программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» на период до 2025 года. Представители делового клуба АТЭС, органов власти стран-участников, крупных российских и зарубежных компаний, экономисты и политологи дискутировали на темы эффективной интеграции России в экономическое пространство стран АТР. Говорили о создании и развитии институтов и инфраструктуры, обеспечивающих запуск и работу «инвестиционного лифта» для роста экономики региона.

Руководитель дирекции по Приморскому краю ОАО Банк ВТБ Елена ЯКИМЕНКО отметила: «Приморский край - регион новых уникальных возможностей для инвесторов. Темпы роста экономики Приморья в полтора раза выше, чем в среднем по России, уже определены ключевые приоритеты развития региона, ведется работа по модернизации транспортных коридоров, растут объемы прямых иностранных инвестиций. Все это делает Приморский край локомотивом развития всего ДФО. Усиление инвестиционной привлекательности Приморья позволит реализовать проекты, которые дадут совершенно новый вектор развития региона. На площадках Дальневосточного инвестиционного конгресса участникам представлена прекрасная возможность обсудить лучшие практики развития регионов, поделиться опытом успешных инвестиций, обозначить проблемы, затрудняющие привлечение инвесторов, которые необходимо решать. ВТБ имеет большой опыт финансового консультирования, привлечения партнеров, в том числе зарубежных, для инвестирования в крупномасштабные проекты, поэтому участие банка в инвестиционном конгрессе имеет немаловажное значение. ВТБ намерен продолжать сотрудничество в рамках программ, направленных на решение основных задач экономического развития Приморского края и в целом ДФО».

Самым актуальным вопросом для развития Дальнего Востока на конгрессе стал вопрос создания портовых особых экономических зон (ОЭЗ). Так, Приморье в этом году завершит разработку концепции ОЭЗ для портов Восточный и в бухте Троицы (Зарубино). Они будут специализироваться на транзите контейнерных грузов, обслуживании высокотехнологичного экспорта между странами АТР и экспортно-ориентированных сборочных производств Дальнего Востока. В рамках конгресса эксперты обсудили инструменты привлечения инвестиций и лучшие международные практики развития ОЭЗ на мировом рынке капитала.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.