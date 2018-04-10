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Остров Русский хотят сделать российским офшором

10 Апреля 2018, 17:13 | Владивосток

В правительстве РФ решили активизировать работу над законопроектом о специальных режимах с признаками офшоров на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград) для поддержки российского бизнеса, попавшего под новые американские санкции, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

Разработка проекта закона активизировалась на фоне включения ряда российски бизнесменов и компаний в "черный список" минфина США, что в понедельник привело к обрушению российского фондового рынка, значительному росту курса евро и доллара, а также к тому, что самые богатые российские бизнесмены за день потеряли более $12 млрд.

Законопроект подготовлен Минэкономразвития и сейчас проходит стадию межведомственного согласования, принятие в Госдуме планируется в весеннюю сессию, отмечает издание со ссылкой на представителя министерства. Собеседники издания говорят, что такой законопроект обсуждался уже давно, "но с ужесточением санкций США о нем вспомнили - сейчас нужны механизмы возврата и хранения капитала в России".

Работа над концепцией создания специальных административных районов (САР, именно этот китайский термин используют в обсуждениях чиновники) не прекращалась - так, переписка между ведомствами на эту тему шла в марте, сказал источник "Интерфакса" в финансово-экономическом блоке правительства.

О том, что такой законопроект разрабатывается, в начале февраля говорил замминистра финансов Алексей Моисеев. Он отмечал, что Минфин РФ рассматривает возможность запуска организованных торгов криптовалютой на островах Русский и Октябрьский.

"В том законопроекте, который мы разместили, предусмотрена продажа (криптовалюты - ИФ) на организованных торгах. В принципе, мы рассматриваем возможность реализации организованных торгов на острове Русский, острове Октябрьский. Но, конечно, мы полагаем, что надо в России этот обмен разрешить. Может, это не будет на общей территории, но в рамках специальных территорий, вроде "Свободный порт Владивосток". Там уже присутствует элемент офшора. Сейчас готовится законопроект про остров Русский и Октябрьский, где будет еще более особый режим", - говорил Моисеев.

"Желающие вернуть деньги в Россию смогут сделать это быстро и без налогов: проект разрешает перенести иностранные структуры в Россию из других стран, в том числе офшоров, сохранив их правовую форму. Компании смогут перевести в кратчайшие сроки капитал целиком в Россию с сохранением привычной правовой и финансовой инфраструктуры без выплаты налогов с иностранных доходов", - описывает процедуру возврата капитала газета со ссылкой на чиновников.

Для этого резиденты зон смогут получить статус международной предпринимательской компании - он дает возможность зарегистрировать компанию за один день, а часть сведений не раскрывать (например, об участниках и менеджменте). Также вводятся гибкие правила для акционерных соглашений и сделок по отчуждению активов, возможность деления долей участия на классы.

"Налоги с резидентов зон будут взиматься только от доходов, полученных в России, а доходы, полученные за пределами России, налогами не облагаются", - отмечает издание со ссылкой на представителя Минэкономразвития.

Кроме того, обсуждаются изъятия из трудового права, корпоративных, валютных и налоговых правил, например отмена валютных ограничений, возможность рассчитываться в валюте, а также исключения из правил работы образовательных и медицинских компаний, организаций, оказывающих IT-услуги.

Также обсуждается возможность освобождения таких компаний от действия соглашений об избежании двойного налогообложения и правил контролируемых иностранных компаний (с 2017 года с их нераспределенной прибыли люди должны заплатить налог 13%, а компании - 20%).

"Получить особый статус смогут только резиденты специальных районов, но, возможно, часть предложений будет перенесена на всю страну после эксперимента. Многие предложения появились именно по запросу бизнеса", - пишет газета со ссылкой на представителя Минэкономразвития.

Фото деловой газеты "Золотой Рог".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: о. Русский  финансы  офшор  бизнес  владивосток  Минэкономразвития 



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Комментарии

  • Неедрос18:25, 10.04.2018#

    Тут-то их и повяжут!)))). . .

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