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Приморский региональный филиал «Россельхозбанка» приобрел директора
10 Апреля 2012, 20:34 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 10 апреля, ZRPRESS. Ранее Инга Гайнулловна Клокова в течение пяти лет занимала пост директора Владивостокского филиала ЗАО «Райффайзенбанк».
Нынешний руководитель регионального филиала Россельхозбанка окончила экономический факультет Дальневосточного института советской торговли, имеет опыт работы в банковской сфере около двадцати лет.
Яна Мальцева, "Золотой Рог" – ZRPRESS.Ru.
Автор: Яна Мальцева
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