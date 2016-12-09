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Стипендию "Альфа-Шанс" получат еще десять первокурсников ДВФУ

09 Декабря 2016, 15:04 | Владивосток

В течении двух лет студенты университета будут получать дополнительную стипендию в 5 тысяч рублей.

Альфа-Банк во Владивостоке назвал имена десяти первокурсников - победителей конкурса на право получения стипендии Альфа-Банка «Альфа-Шанс». Ими стали: Анна ТЮЛЬКАЧЕВА, Илья АНТИПИН, Владислав МОИСЕЙЦЕВ (Восточный институт — Школа региональных и международных исследований), Максим СТАРОДУБОВ и Борис ТИМОФЕЕНКО (Школа естественных наук), Евгений ВОРНИк и Максим ПАНКРАТОВ (Школа экономики и менеджмента), Ульяна Литвинова и Богдан ЩЕГЛОВ (Школа биомедицины), Ксения МИХАЙЛОВА (Школа гуманитарных наук), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Сертификаты о присуждении именных стипендий «Альфа-Шанс» победителям вручили проректор по учебной и воспитательной работе ДВФУ Андрей ШУШИН, управляющий ОО «Дальневосточный» Альфа-Банка Юрий ХИТЕЕВ и директор по розничному бизнесу  Альфа-Банка во Владивостоке Андрей ОЛЕЙНИК.

 «Мы уверены — именно от вас, нынешних студентов ведущего вуза Дальнего Востока, зависит будущее России. Альфа-Банк стремится помогать тем, кто в скором времени будет представлять нашу страну», — отметил председатель конкурсной комиссии Андрей Олейник.

ДВФУ — единственный университет на Дальнем Востоке России, студенты которого участвуют в программе Альфа-Банка. Именная стипендия составляет 5 000 рублей и выплачивается ежемесячно в течение двух лет. Программа «Альфа-Шанс» является полностью благотворительной: студенты не имеют перед банком никаких обязательств. Проект призван поддерживать талантливых, социально активных и разносторонне развитых ребят, будущих лидеров и профессионалов своего дела. Единственное условие получения именной стипендии – учиться на «хорошо» и «отлично» и не иметь академических задолженностей. На стипендию могут претендовать студенты первых курсов любых факультетов и специальностей ДВФУ, обучающиеся на бюджетных местах дневных отделений. В этом году заявления на участие в конкурсном отборе подавали 153 претендента.

Альфа-Банк всегда придает большое значение благотворительной деятельности, проводит  и поддерживает множество социальных, образовательных и культурных проектов, в том числе и в регионах страны. Стипендиальная программа «Альфа-Шанс» — важная часть социально-благотворительной политики банка,  направленная на поддержку талантливой молодежи и завтрашних специалистов самых разных направлений науки, бизнеса, социальной сферы.  

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: ДВФУ  Альфа-банк  стипендия 






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