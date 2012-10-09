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К началу 2013 года инфляция в России ускорится выше уровня 7 %

09 Октября 2012, 21:28 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября, ZRPRESS. Аналитики БКС Премьер во Владивостоке сохраняют прогноз о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ и ожидают рост основных процентных ставок на 25 бп до конца 2012 года.

«В прошлую пятницу ЦБ РФ сохранил все ключевые процентные ставки на прежних уровнях, несмотря на ускорение инфляции по итогам сентября до 6.6% г-н-г с 5,9% г-н-г в августе. Мы ожидали, что ЦБ мог сузить процентный коридор за счет повышения депозитной ставки на 25 бп до 4,5%, что слабо бы отразилось на ситуации на рынке МБК, но дало бы рынку очередной ясный сигнал о намерении ЦБ бороться с инфляцией», - рассказал директор филиала БКС Премьер во Владивостоке Алексей Исаков.

ПО его мнению, недавний рост ставок на рынке МБК более 6.0% в связи с прохождением сентябрьского налогового периода, а также достижение новых максимумов по дефициту чистой рублевой ликвидности в 2012 г. Заставили представителей ЦБ повременить с очередным повышением ставок.

«Между тем мы сохраняем свой прогноз о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ и ожидаем роста основных процентных ставок на 25 бп до конца года, с учетом ускорения инфляции к началу 2013 года до уровня выше 7,0%», - озвучил прогноз от БКС эксперт.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
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