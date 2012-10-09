Брокеры верят в Сбербанк

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября, ZRPRESS. Показатели прибыли Сбербанка сохраняют тенденцию предыдущих месяцев, что предполагает ROE на уровне 23% за 3 квартал 2012 года и подтверждают сильные показатели профильного бизнеса Сбербанка. Аналитики БКС Премьер во Владивостоке уверены, что заверение менеджмента банка об отсутствии необходимости дополнительных вливаний в 2013 году будет выполнено.

Некоторое замедление роста кредитования связано по большей части с переоценкой валюты, в то время как снижение достаточности капитала стало результатом приобретения DenizBank. В то время как данное снижение было ожидаемо рынком, показатель Н1 на уровне 12,1% может ограничить рост банка.

Вместе с тем менеджмент банка прокомментировал завершение сделки по приобретению DenizBank в конце 3К12. Приобретение прошло с коэффициентом 1,3 BV, DenizBank увеличит активы Сбербанка примерно на 7%, и менеджмент ожидает доходности на собственный капитал немного ниже 20%. Также ожидается, что DenizBank будет расти темпами чуть ниже 20%, и дополнительных вливаний в капитал банка не потребуется.

«Но главным позитивом, на наш взгляд, является то, что Сбербанк не планирует никаких приобретений в ближайшие три года. Более того, менеджмент уверен, что вливаний в собственный капитал банка не потребуется в 2013 году (хотя привлечение субординированного долга не исключено), и вряд ли это понадобится в ближайшие годы.

Мы позитивно относимся к новостям по Сбербанку, учитывая историчесую способность банка выполнять задачи стратегии и показывать рост 20%+ по ROE», - считает финансовый советник БКС Премьер во Владивостоке Анатолий Кушнирук.