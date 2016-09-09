Смена "Служить России" провела День финансиста в ВДЦ "Океан"

Лекции о финансовой грамотности традиционно проводят во Всероссийском детском центра "Океан".

В ходе лекций по финансовой грамотности навыки основ ведения домохозяйства, знания об особенностях функционирования банков, страховых и инвестиционных компаний получили ребята очередного слета во Всероссийском детском центре "Океан", сообщает деловая газета "Золотой Рог".

8 сентября в России свой профессиональный праздник отмечают специалисты финансовой сферы всей России: руководители и сотрудники банков, финансовых, страховых и инвестиционных компаний, студенты, профессорско-преподавательский состав профильных ВУЗов и факультетов, ученые и общественные деятели данной сферы, государственные и коммерческие финансовые организации, а так же миллионы людей, активно вкладывающих личные средства в финансовые инструменты и развитие российской экономики.

Для ребят из смены "Служить России" ВДЦ "Океан" их "шефы", начальник управления службы Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в ДФО Максим АНИСКЕВИЧ, Председатель НП "Лига финансовых институтов" Александр ИВАШКИН, провели полуторачасовую лекцию в игровой форме, не забывая упомянуть, что на плечах финансистов лежит ответственная задача сохранения и приумножение национального богатства государства и его народа.

Праздничная открытка с журавликом, сделанная школьниками накануне, стала приятным подарком для выступавших. "Сегодня, и каждый день, мы желаем финансистам Приморья и России добиваться поставленных целей и задач - вести экономику к росту, преодолевая самые сложные препятствия и трудности, на пути к благополучию нашей страны!"- сказал в заключении вожатый Павел ЖAДЬКО от имени всех ребят смены.