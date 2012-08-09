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Сбербанк предлагает начинающим предпринимателям успешный «Бизнес-старт»
Ценное предложение для начинающих предпринимателей Приморья подготовил Сбербанк. Приморский край вошел в пилотный проект Сбербанка России «Бизнес-Старт». С 23 июля бизнесмены, планирующие начать свой бизнес с нуля, могут получить до 3 млн рублей по кредиту «Бизнес-Старт» на приобретение франшизы успешных компаний.
– Мы нацелены на выстраивание долгосрочных отношений с малым бизнесом и поэтому стремимся понять и максимально учесть потребности этого сегмента, – рассказывает управляющая Приморским отделением №8635 Сбербанка России Ольга ДОЛГОВА. – К сожалению, сложившаяся в России практика такова, что предпринимателю без опыта работа крайне сложно получить кредит на развитие бизнеса. С запуском кредитного продукта «Бизнес-Старт» мы рассчитываем переломить этот негативный тренд и дать возможность тысячам приморцев начать свое дело, минимизировав собственные риски благодаря приобретению франшиз известных компаний.
Условия кредита позволяют начинающим предпринимателям получить до 3 млн. рублей на срок до 3,5 лет. Процентная ставка составит 17,5% при сроке кредитования от 6 до 24 месяцев и 18,5% при сроке от 25 до 42 месяцев. Кредит предоставляется в объеме до 80% от общей суммы финансирования проекта. На российском рынке представлены франшизы в различных сферах бизнеса: розничная торговля брендовой одеждой, рестораны быстрого питания, детский центр, салон красоты, спортивно-оздоровительный центр, агентства недвижимости, прачечная, автомойка. С полным пакетом условий можно ознакомиться на сайте Сбербанка России: www.sberbank.ru.
Уникальность проекта «Бизнес-Старт» заключается в том, что, выдав заемщику кредит, банк всячески помогает новорожденному бизнесу. Прежде всего обязательным условием получения кредита «Бизнес-Старт» является прохождение потенциальным заемщиком бесплатного обучения онлайн-курсу «Основы предпринимательской деятельности». Затем предприниматель получает доступ к многофункциональному образовательному интернет-порталу «Деловая среда», который позволяет повышать свою квалификацию на всех этапах ведения бизнеса в любое удобное предпринимателю время. Кроме того, к услугам заемщика «Бизнес-Старта» – многочисленные нефинансовые сервисы (консультирование, участие в семинарах и круглых столах) с участием партнеров Сбербанка.
Нефинансовую поддержу и консультацию по вопросам кредитования старт-апа можно получить в Центрах развития бизнеса, расположенных в городе Владивостоке по адресам: Океанский пр-т,18 и пр-т 100 лет Владивостоку, 52в.
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