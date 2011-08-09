Самая надежная валюта – зарплата

США временно отложили дефолт. Несмотря на злорадство в отношении мирового гегемона, накопившееся за последние десятилетия, мало кому в мире выгоден финансовый крах крупнейшей державы планеты. Вместе с тем, с января по август 2011 года курс доллара США по отношению к рублю неуклонно падал - от 30,35 руб. за единицу 1 января до 27,84 руб. на 4 августа. Однако ниже отметки в 27,2 руб. он так и не опустился. В конце прошлой неделе вдруг пошел вверх.

Как быть простым россиянам, по привычке прибегающим к валютным вкладам и заначкам, а то еще и кредитующимся в валюте на фоне этих колебаний? С этим вопросом «ЗР» обратился к финансовым экспертам.

Не ниже 26

Курс рубля РФ отражает спрос на риски и стабильность спроса на сырье. В условиях продолжающегося восстановления экономики и стабильности сырьевых рынков данные факторы будут позитивны для российской валюты. Так полагает генеральный директор ООО «Финам-Владивосток» Иван НАГИБИН. «Мы наблюдаем, что краткосрочная реакция курса доллара США на одобрение Конгрессом и Сенатом плана сокращения бюджетных расходов и повышения лимита заимствований была позитивной. Но в ближайшие месяцы я ожидаю сохранения растущего тренда курса российской валюты к USD на фоне сохранения спроса на рисковые активы развивающихся рынков. Возможный сценарий укрепление курса рубля к USD до 26 руб.», - говорит Иван Нагибин.

Солидарное мнение в отношении персональных инвестиций и финансов выражает и директор Владивостокского филиала «Тройка Диалог» Иван ПОПОВ: «Если цены на нефть будут по-прежнему на текущих уровнях, то мы думаем, что доллар/рубль может опуститься до отметки 26,5-27 руб.»

В эксклюзивном комментарии для «ЗР» портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал» Константин АРТЕМОВ отметил, что курс доллара до конца года, скорее всего, будет находиться в диапазоне 27-29 рублей. «Не ожидаю, что доллар опустится ниже 27 рублей, поскольку это возможно лишь при совпадении нескольких факторов: повышения кредитного рейтинга России или массового притока капитала в страну. Поскольку приватизация государственной собственности, скорее всего, будет происходить уже в 2012 году, то серьезного притока до конца года не ожидаю. К тому же достаточно высокие цены на нефть нивелируют эффект опережающего роста импорта над экспортом – торговый баланс РФ остается стабильным (~$16-18 млрд в месяц). Верхняя граница ожидаемого диапазона курса рубля может быть достигнута при снижении цен на нефть до $ 80-90 за баррель», - добавляет наш собеседник.

Однако Наталья ЛЕСИНА, аналитик ГК «АЛОР», считает, что ослабление доллара к рублю подходит к концу, и осенью тенденция будет обратная: рубль будет дешеветь к американскому доллару. Основным риском, по мнению Натальи Лесиной, являются выборы-2012, в преддверии которых инвестировать в экономику не так привлекательно.

К тому же доллар устойчиво дешевеет к евро, йене, британскому фунту и швейцарскому франку. Драйвером для рубля являются высокие цены на нефть: курс рубля - в связке с ценой барреля. И к концу года доллар может стоить порядка 29,31 руб.

Непривлекательное евро

Позиции евро в России более стабильны, хотя дальневосточники все так же прохладно относят к единой европейской валюте - в системе расчетов евро мало котируется.

Интересно, что и сами европейцы достаточно скептически относятся к положению евро на валютном рынке, опасаясь за его стабильную судьбу и исподволь ожидая девальвации своих сбережений в евро.

По мнению Ивана Нагибина, курс евро к доллару США, возможно, повысится к отметкам вблизи верхней границы своего среднесрочного курсового коридора 1,2–1,6 USD за EUR. Евро может отыграть то, что финансовая система ЕС консолидируется. Спекулянтам с течением времени придется иметь дело с долгом единой Европы, а такую систему «раскачать» уже сложнее, чем отдельные национальные долговые рынки, тем более, азиатские центробанки поддерживают европейский финансовый рынок. Прогноз Ивана Попова относительно евро к рублю - до конца года в диапазоне 39-40 руб.

«К евро российский рубль в 2011 году выглядит стабильно, диапазон составляет 39,4-41,0 руб. за евро, однако в случае падения цен на нефть рубль может потерять позиции и к данной валюте, но не так стремительно как к доллару», - соглашается и Наталья Лесина. Она считает, что сегодня европейская валюта для инвестирования менее привлекательна, чем американская, поскольку проблемы стран Евросоюза усугубляются сильной разрозненностью состояний экономик, входящих в зону.

Константин Артемов ожидает на конец 2011 года диапазоны: евро/доллар - $ 1,33-1,35, евро/рубль - 36-39 руб., «бивалютная корзина» - 32,5-33,5 руб.

Валюте - нет?

И все наши эксперты оформлять валютные кредиты не советуют. «В долгосрочной перспективе (10-20 лет) доллар будет постепенно ослабляться против ведущих мировых валют. При этом рост рубля относительно доллара не очевиден, поскольку экономика России подвержена очень большим рискам из-за своей зависимости от экспорта нефтепродуктов и прочего сырья. Кроме того, постепенный переход ЦБ РФ к рыночному ценообразованию курса рубля несет в себе риски роста амплитуды курсовых колебаний на 20-30% в год», - напоминает Кирилл Артемов.

Иван Нагибин обращает внимание на то, что при среднесрочном займе, например, на 5 лет, есть риски «поймать волну» ослабления рубля под влиянием роста инфляционных, бюджетных рисков в России. Но с учетом долгосрочного тренда валют развивающихся экономик такое снижение курса рубля не будет устойчивым. «В этой связи я полагаю, что среднесрочные, на 3-5 лет, займы в рублях или наиболее ликвидных иностранных валютах сейчас приблизительно равны по своей привлекательности для инвестора. Более важно ориентироваться на фиксированные, а не на плавающие ставки по кредитам», - советует генеральный директор ООО «Финам-Владивосток».

Таким образом, текущую ситуацию на валютном рынке очень трудно прогнозировать. Поэтому брать на себя валютные риски сейчас абсолютно неоправданно. «Самое правильное сегодня - оформлять кредит в той валюте, в которой вы получаете доход. Если вы получаете заработную плату в рублях, то лучше с долларовыми кредитами не экспериментировать - могут быть сюрпризы», - убежден Иван Попов.