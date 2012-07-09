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Владивостокскому банкиру суд дал пять лет колонии
Справедливым и обоснованным считает руководство Альфа-Банка строгий приговор суда в отношении бывших сотрудников, организовавших хищение во Владивостоке.
Фрунзенский районный суд г. Владивостока вынес приговор - 5 лет лишения свободы - в отношении бывшего управляющего операционного офиса «Дальневосточный» Антона Снятовского. Обвинительные приговоры вынесены также в отношении восьми сообщников Снятовского, в том числе его бывших подчиненных. Приговор вынесен Снятовскому за организацию хищения средств ОАО «Альфа-Банк», имевшую место в 2001-2003 годах.
Хищение оперативно выявила служба безопасности Банка. Снятовский и его сообщники были сразу же уволены, против них было возбуждено два уголовных дела. В ходе предварительного следствия вина Снятовского как организатора преступной группы и его соучастников была полностью доказана.
«Мы полностью удовлетворены приговором, вынесенным судом, считаем его справедливым и обоснованным. Альфа-Банк высоко ценит доверие своих клиентов. Именно в интересах наших добросовестных клиентов мы всегда используем все законные методы, в частности, для взыскания просроченной задолженности. В таких делах компромиссов для нас не существует, мы готовы добиваться справедливого решения суда то время, которое для этого потребуется. Тем более это относится к такому исключительному случаю, когда ущерб банку, а значит его клиентам, нанесен нашим сотрудником» - отметил Главный Управляющий Директор ОАО «Альфа-Банк» Алексей Марей.
«Дальневосточный капитал».
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