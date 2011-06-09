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Внешторгбанк снижает ставки по ипотечным кредитам

09 Июня 2011, 01:25 | Владивосток

Внешторгбанк во Владивостоке понижает процентную ставку на ипотечные кредиты для покупки квартир на вторичном рынке жилья до 13%.

Решение о снижении кредитных ставок было принято руководством банка на основе анализа динамики расчетов клиентов ВТБ за взятые ипотечные кредиты. Оказалось, что большинство из них предпочитает рассчитываться за пять лет. С ноября 2005 г. ВТБ начал предоставлять ипотечные кредиты для приобретения квартир на вторичном рынке жилья в рублях по ставке 13% сроком до пяти - семи лет. По мнению специалистов Внешторгбанка, эти "короткие" кредиты привлекут людей, на которых ранее распространялось ограничение по возрасту. Как правило, это были граждане, которым осталось проработать несколько лет до пенсии. Одновременно с этим ВТБ увеличил срок выплаты ипотечного кредита с 20 до 25 лет.

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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