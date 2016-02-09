www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.1 р. 100 JPY: 55.93 р.
EUR: 72.85 р. 10 CNY: 93.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Банки
Распечатать

О легкой покупке квартиры в Санкт-Петербурге расскажут в Сбербанке во Владивостоке

09 Февраля 2016, 16:22 | Владивосток

Как оформить ипотеку в Приморье, а купить квартиру в другом регионе, расскажут специалисты банка и риелторы 16 февраля

Межрегиональные сделки по ипотеке перестали быть редкостью. В среднем, каждый месяц до 20 жителей Приморья оформляют жилищные кредиты в Сбербанке, чтобы приобрести недвижимость в другом городе. Широкая филиальная сеть и накопленный опыт межрегиональных ипотечных сделок позволяют специалистам банка проводить такие сделки быстро и комфортно для клиента.

Специалисты Городского риелторского центра и Дальневосточного Сбербанка подробно расскажут обо всех нюансах покупки жилой недвижимости в другом городе, не выезжая из Владивостока. На примере приобретения квартиры в Санкт-Петербурге, в том числе с помощью ипотеки Сбербанка, гости мероприятия смогут узнать: как выбрать надежного застройщика и объект недвижимости; как оформить ипотеку во Владивостоке, а купить квартиру в Санкт-Петербурге; как организовать встречную сделку по покупке и продаже недвижимости в разных городах; на какие аспекты сделки необходимо обратить внимание при оформлении документов.

Семинар пройдет во вторник 16 февраля 2016 г., начало в 16:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 18. Предварительная запись по телефону: (423) 295-09-07.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ипотека  жилье  сбербанк  квартира 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru