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О легкой покупке квартиры в Санкт-Петербурге расскажут в Сбербанке во Владивостоке
Как оформить ипотеку в Приморье, а купить квартиру в другом регионе, расскажут специалисты банка и риелторы 16 февраля
Межрегиональные сделки по ипотеке перестали быть редкостью. В среднем, каждый месяц до 20 жителей Приморья оформляют жилищные кредиты в Сбербанке, чтобы приобрести недвижимость в другом городе. Широкая филиальная сеть и накопленный опыт межрегиональных ипотечных сделок позволяют специалистам банка проводить такие сделки быстро и комфортно для клиента.
Специалисты Городского риелторского центра и Дальневосточного Сбербанка подробно расскажут обо всех нюансах покупки жилой недвижимости в другом городе, не выезжая из Владивостока. На примере приобретения квартиры в Санкт-Петербурге, в том числе с помощью ипотеки Сбербанка, гости мероприятия смогут узнать: как выбрать надежного застройщика и объект недвижимости; как оформить ипотеку во Владивостоке, а купить квартиру в Санкт-Петербурге; как организовать встречную сделку по покупке и продаже недвижимости в разных городах; на какие аспекты сделки необходимо обратить внимание при оформлении документов.
Семинар пройдет во вторник 16 февраля 2016 г., начало в 16:00 по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 18. Предварительная запись по телефону: (423) 295-09-07.
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