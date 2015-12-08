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Во Владивостоке принят бездефицитный бюджет на 2016 год

08 Декабря 2015, 09:00 | Владивосток

В четверг, 3 декабря, на очередном заседании думы города бюджет Владивостокского городского округа на 2016 год принят большинством голосов во втором и третьем, окончательном, чтении. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу городской Думы.

Проект бюджета представил в своем выступлении председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Владивостока Владимир Исаков. Он напомнил, что бюджет Владивостокского городского округа на 2016 год сформирован бездефицитным. Также основная характеристика главного финансового документа – он остается социально направленным.

Основные показатели бюджета: объем доходов в сумме 11,6 млрд рублей, объем расходов – 11,6 млрд рублей. Основную его часть составят расходы на сферы образования и культуры, на благоустройство города, предусмотрены средства на ремонт жилищного фонда, на программы социальной поддержки общественных организаций, реализацию молодежных проектов, проектов по развитию города. В бюджете предусмотрены средства для стабильной работы всего городского хозяйства, всех сфер жизни города: это работа школ, детских садов, учреждений дополнительного образования детей и библиотек, ремонт и содержание дорог, озеленение территорий и других.

В полном объеме предусмотрены расходы на оплату труда работников бюджетных учреждений, и, несмотря на снижение расходной части, зарплата будет проиндексирована. Вместе с тем, индексация заработной платы сотрудникам органов местного самоуправления (администрации города и думы) в будущем году не запланирована.

Основная часть проекта бюджета – более 9 млрд. рублей (77,5 %) формировалась с использованием программно-целевого подхода, то есть, в соответствии с муниципальными программами, их целевыми индикаторами. Сейчас в городе действует 17 муниципальных программ.

Было отмечено, что в преддверии заседания думы бюджет обсуждался на заседаниях комитета по бюджету с участием заместителей главы администрации города и руководителей органов администрации, на которых проект бюджета был детально рассмотрен по программам, разделам, статьям.

Ранее проект бюджета был одобрен в ходе публичных слушаний, которые прошли 25 ноября в администрации города. В них приняли участие депутаты Думы Владивостока, представители городской администрации, общественности. Экспертные заключения на проект бюджета Владивостокского городского округа на 2016 год представили начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Приморскому краю Владислав Вильчинский и заведующая кафедрой государственного и муниципального управления и права ВГУЭС Нина Ивельская. Оба эксперта рекомендовали Думе города Владивостока утвердить проект бюджета на 2016 год.

Также в думу поступили заключения Контрольно-счетной палаты и прокуратуры города, в которых отмечается, что проект бюджета на 2016 год соответствует требованиям действующего федерального и краевого законодательства.  

Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

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Теги: владивосток  бюджет 



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