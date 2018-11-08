Власти уже не знают, чем еще заманивать инвесторов в офшор на Русском

В специальных административных районах теперь можно будет работать еще и по иностранным законам

Для бизнеса, действующего в российских офшорах на островах Русском и Октябрьском, будут введены новые послабления. Соответствующий пакет поправок готовит Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в ведомстве. Так, компаниям, меняющим иностранную прописку на российскую, могут дать возможность работать по корпоративному праву страны предыдущей регистрации.

Помимо этого, острова планируют превратить в международный финансовый центр с акцентом на криптоэкономику. Несмотря на привлекательные условия, ожидать массовой миграции бизнеса в местную офшорную зону не приходится, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Переезжать будут только холдинги, оказавшиеся под санкциями, а не попавшие в международную опалу компании не захотят менять европейское гражданство.

Одни плюсы

Компании, переехавшие в специальные административные районы России (САР, офшоры) из-за рубежа, смогут продолжать работать по корпоративному праву страны предыдущей регистрации, сообщили в Минэкономразвития. Зарубежные офшоры предоставляют своим резидентам разные преимущества. Например, фонды острова Джерси имеют право на приватность всех своих корпоративных документов — данных о собственниках, активах, их адресах и прочем. Однако власти острова проверяют своих резидентов на соответствие международному антиотмывочному законодательству. На Кипре одна из самых низких ставок по налогу на прибыль — 10%. К тому же страна является полноценным членом Евросоюза, что дает возможность компаниям с кипрской пропиской получать кредиты по льготной ставке в европейских банках.

Новые резиденты специальных районов в России также смогут сохранить номинал своих акций в валюте и выплачивать дивиденды в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Кроме того, прорабатывается вопрос налоговых льгот и либерализации трудового права в отношении воздушных и морских судов, принадлежащих резидентам российских офшоров.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»: Пакет законов о создании САР на островах Русском в Приморском крае и Октябрьском в Калининградской области Владимир Путин подписал 3 августа 2018 года. В этих районах будут распространяться специальные федеральные законы, действующие как на Территориях опережающего развития, так и в Свободном порту Владивосток. Например, в первые пять лет применяется пониженная ставка по налогу на прибыль — не более 5%. Также для резидентов САР уменьшен совокупные отчисления в ПФР, ФСС и ФОМС — с 30% до 7,6%.

Подать заявку на резидентство на островах могут только иностранные юрлица. Чтобы получить прописку в российских офшорах, необходимо вложить в отечественную экономику не менее 50 млн рублей за полгода. Специальные налоговые ставки к доходам, полученным иностранными компаниями в виде дивидендов, обнуляются. Преференций по раскрытию конечных бенефициаров для резидентов САР в настоящий момент нет. Отечественные офшоры появились на фоне введения санкций против крупных российских бизнесменов, владеющих юридически иностранными компаниями (в частности, Олега Дерипаски).

Говоря о развитии отечественных офшоров, Минэкономразвития возлагает надежды не только на традиционный российский бизнес, ныне зарегистрированный в иностранных «налоговых гаванях». Ведомство хочет превратить САР в международный финансовый центр с акцентом на криптоэкономику — на островах Русском и Октябрьском будет действовать особое крипторегулирование.

Чтобы превратить российские офшоры в Силиконовую долину для криптобизнеса, необходимо законодательно защитить как инвесторов, так и эмитентов криптовалюты от возможных мошенников, отметил управляющий директор Strategy& PWC в РФ и Центральной Восточной Европе Максим Ермилов. По его словам, это невозможно сделать без ясного и четкого описания инструментов криптоэкономики — например, тех же токенов.

Лес рук

«Известия» обратились в семь крупнейших российских компаний с пропиской в иностранных офшорах («Русал», «Акрон», «Норильский никель», Polymetal, Polyus Gold, «Мегафон», Объединенная вагоностроительная компания) с вопросом, рассматривают ли их акционеры перспективу переезда на острова Русский или Октябрьский. Представитель Polymetal (зарегистрирована на острове Джерси) сообщил, что ни сама компания, ни ее акционеры не находятся под санкциями, поэтому перерегистрацию не планируют — «независимо от условий». Кроме того, холдинг системно раскрывает своих бенефициаров, уточнили в Polymetal. Другие опрошенные «Известиями» компании отказались от комментариев или проигнорировали запрос.

Перерегистрацию с Кипра в российский офшор в августе анонсировала компания En+ Holding Limited, входящая в энергометаллургическую группу En+ Олега Дерипаски, сообщалось на ее официальном сайте. Минэкономразвития ожидало этого переезда в начале октября, говорил глава ведомства Максим Орешкин. До сих пор компания не перерегистрировалась, однако планы прописаться в России Олег Дерипаска сохранил. Так в начале ноября на официальном сайте группы En+ появилось сообщение о возможном переводе в российское юридическое поле холдинга целиком (включая «Русал»).

Сейчас в специальных административных районах есть только один резидент. На острове Русский зарегистрировался один из акционеров банка «Восточный» — МК «Финвижн Холдингс». Что касается острова Октябрьский — ожидается, что он станет «налоговой гаванью» для Олега Дерипаски.

Игра в иностранцев

Донастройка офшорного законодательства необходима в первую очередь для переезда компаний, попавших под санкции или под другие ограничения, включающие риски для бизнеса, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Так, для САР важно входить в белые списки FATF (международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), при этом данные о конечных собственниках перерегистрирующихся компаний должны быть непубличными, предположил в разговоре с «Известиями» президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, многие бизнесмены, в том числе иностранные, не хотели бы афишировать свои инвестиции в российские компании, находящиеся под санкциями, — из-за риска попасть под вторичные ограничительные меры. Сейчас сведения о собственниках бизнеса в российских офшорах не защищены — это препятствует переезду некоторых холдингов, которые не хотят подставлять под вторичные санкции своих миноритарных акционеров, пояснил Александр Шохин.

Регистрация на островах Русском и Октябрьском интересна той части российского бизнеса, которую выдавливают из иностранных юрисдикций, считает управляющий партнер юридической фирмы Borenius в России Андрей Гусев. По его мнению, риски попасть под ограничения «по национальному признаку» не приведут к массовому исходу российских предпринимателей из иностранных юрисдикций. Кроме организаций, которые уже находятся под санкциями или могут под них попасть, это касается бизнеса, пользующегося зарубежной пропиской только для снижения налоговой нагрузки. А для компаний, которые являются международными не только на бумаге, но и на практике, важно сохранить свое европейское или американское гражданство.