Банк Москвы кредитует Примводоканал и Примтеплоэнерго

Владивостокский филиал Банка Москвы по всем направлениям бизнеса развивается быстрее средних показателей по рынку региона. На сегодняшний день объем кредитного портфеля малого и среднего бизнеса филиала составляет 4,3 млрд рублей, что обеспечивает рост более чем в 2,5 раза по сравнению с началом года.

Как было озвучено на пресс-конференции во Владивостоке с участием членов правления Банка Москвы, на данный момент филиал обслуживает более 1,6 тыс. предпринимателей во Владивостоке. По словам директора филиала Банка Москвы в г. Владивостоке Андрея ВЛАСОВА, в текущем году банк открыл кредитную линию на сумму 2,2 млрд рублей КГУП «Приморский водоканал». Кредитные средства пойдут на оплату затрат, связанных с выполнением работ и покупкой оборудования, направленных на реализацию проекта «Реконструкция и развитие системы водоснабжения и канализации во Владивостоке».

«Одним из важнейших приоритетов в развитии бизнеса Банка Москвы является работа с региональным и муниципальным хозяйством, - отметил член правления Банка Москвы Владимир ВОЕЙКОВ. - Банк Москвы становится партнером в развитии регионов и городов страны. В рамках этого направления банк активно участвует в проектах, значимых для развития и поддержки инфраструктуры Приморского края. Например, финансирует затраты на строительство краевого Медицинского центра в рамках исполнения государственного контракта, заключенного с департаментом градостроительства Приморского края, участвует в финансировании реконструкции и развития системы водоснабжения и канализации во Владивостоке, поддерживает краевое государственное унитарное предприятие («Примтеплоэнерго». – Прим. авт.), которое обеспечивает теплоэнергией Приморье».

Также ведется работа и по наращиванию объемов розничного бизнеса Банка Москвы на территории края. В текущем году банку удалось увеличить кредитный портфель розничного бизнеса до 1,6 млрд рублей, что составило рост 40% по отношению к началу года. Как отметил член правления Банка Москвы Владимир ВЕРХОШИНСКИЙ, за последние 2 года филиалу банка во Владивостоке удалось практически «с нуля» выстроить розничный бизнес.

«Работа Банка Москвы в Приморском крае направлена на гармоничное развитие розничного бизнеса и МСБ, повышение эффективности бизнеса, поддержание высоких стандартов обслуживания клиентов. Сегодня перед нашим филиалом стоит еще одна важная задача - увеличение доли в обслуживании предприятий, функционирующих в области краевого и муниципального хозяйства, а также участие в инвестиционных проектах края и муниципалитета», - сказал Владимир Верхошинский.

По данным, приведенным менеджерами банка, кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) филиала Банка Москвы в Хабаровском крае по итогам 9 месяцев 2013 года вырос на 76%, до 3,5 млрд рублей. Филиал в настоящее время обслуживает более 2 тыс. клиентов МСБ, из которых 400 - это новые клиенты 2013 года. По словам Владимира Воейкова, по итогам года портфель МСБ филиала может показать двукратный рост.

Анна КИРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.