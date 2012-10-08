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Нефть давит на рубль
08 Октября 2012, 16:08 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 8 октября, ZRPRESS. Рубль подешевел на 8 копеек относительно бивалютной корзины, несмотря на резкое снижение цен на нефть. По мнению аналитиков БКС Премьер во Владивостоке, давление на рубль продолжится.
«Небольшое обесценение рубля относительно бивалютной корзины было явно несопоставимым по сравнению с падением цен на нефть на $3.5 (стоимость фьючерсов на нефть марки Brent)», - считает старший финансовый советник Анна Баталова.
Эксперт уверена, что давление на рубль на этой неделе продолжится, ограничив у участников рынка аппетит к покупкам рублевых активов.
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