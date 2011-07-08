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Годовое общее собрание акционеров ОАО АКБ "Приморье" подвело итоги работы

08 Июля 2011, 14:35 | Владивосток

Акционеры ОАО АКБ "Приморье" на годовом общем собрании, прошедшем 30 июня, подвели итоги деятельности Банка за минувший год, утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность.

По итогам 2010 г., собственный капитал Банка "Приморье" составил 1,970 млрд рублей (+18% по отношению к показателю предыдущего года), валюта баланса - 33.928 млрд рублей (+22%). Общий объем средств клиентов вырос в 1,63 раза до 15,86 млрд рублей, при этом средства предприятий составили 9,286 млрд рублей, что на 80,5% выше результата 2009 года. За это же время объем вкладов физических лиц вырос на 43,8% до 6,577 млрд рублей.

Сумма чистых активов за год увеличилась на 80,4% и достигла 21,157 млрд рублей. Банк "Приморье" продемонстрировал лучший среди региональных банков края темп прироста данного показателя. По данным агентства "РосБизнесКонсалтинг" (РБК) Банк "Приморье" в 2010 году вошел в Тор100 самых прибыльных банков России, а также в Тор100 банков по объему депозитов юридических лиц.

Годовое общее собрание акционеров, в соответствии с рекомендациями Совета директоров, приняло решение выплатить дивиденды по итогам работы Банка в 2010 году из расчета 1 200 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 1 000 рублей и распределить полученную в 2010 году прибыль в сумме 307 млн 953 тыс. 437 рублей в следующем порядке:

- направить на выплату дивидендов – 300 000 000 рублей;

- прибыль в сумме 7 953 437 рублей 81 коп. оставить в распоряжении банка.

Также в ходе общего собрания были избран новый состав Совета директоров, в который вошли:

1. Масловский Владимир Константинович – заместитель Председателя Законодательного собрания Приморского края.

2. Тушановский Павел Алексеевич – генеральный директор ООО "Остия".

3. Белкин Виктор Григорьевич – заведующий кафедрой экономической теорией ГОУ ВПО "Тихоокеанский государственный экономический университет".

4. Передрий Сергей Андреевич – председатель Совета директоров ОАО "НБАМР".

5. Пономаренко Савелий Валентинович – генеральный директор ЗАО "Дальинвестгрупп", помощник генерального директора по корпоративным вопросам, член Совета директоров ОАО "НБАМР".

6. Савчук Петр Степанович – генеральный директор и член Совета директоров ОАО "НБАМР".

7. Багаев Андрей Владимирович – директор юридической службы ОАО АКБ "Приморье", член Правления.

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