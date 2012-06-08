Аэрофлот рассматривает возможность размещения акции на Лондонской бирже

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня, ZRPRESS. Вопрос о повышении капитализации Аэрофлота будет рассмотрен в ближайшие сутки на совете директоров авиаперевозчика. Для одного из вариантов повышения капитализации, по данным «Ведомостей», предлагается получение листинга на LSE с последующей продажей казначейских акций (4.1%), доли НРБ (9.3%) и, возможно, Ростехнологий (3.5%), что должно заметно увеличить долю в свободном обращении, которая на сегодняшний день составляет 21.2%. Эксперты Владивостокского филиала ФГ БКС считают, что сделка не обеспечит заметного поступления средств в компанию.

«Мы положительно оцениваем планы компании по улучшению своих позиций на рынке акций. В то же время с точки зрения инвесторов в долговые обязательства Аэрофлота в таком формате сделка не обеспечит заметного поступления средств в компанию, - говорит лектор Владивостокского филиала ФГ БКС Роман Эйдис. - Исходя из текущей капитализации Аэрофлота 48,3 млрд руб., продажа казначейских акций принесет компании лишь около $60 млн, в то время как кредитные метрики Аэрофлота к концу 2011 года ухудшились в связи с консолидацией активов Ростехнологий. На начало 2012 года совокупный долг Аэрофлота составлял $2,27 млрд, что вряд ли можно считать позитивным фактором».

В настоящее время эксперт БКС не видит предпосылок для заметного улучшения кредитного качества Аэрофлота. «Кредиторы компании приветствовали бы размещение допэмисии, однако об этом пока речи не идет. Я не думаю также, что акционеры согласятся на продажу своих акций в текущих рыночных условиях, соответственно вряд ли стоит ожидать размещения компании на Лондонской фондовой бирже ранее 2013 года», - говорит Роман Эйдис.

Напомним, короткие выпуски Аэрофлот БО-1 и Аэрофлот БО-2 не отличаются высокой ликвидностью и в настоящее время котируются с доходностью около 8% на срок чуть менее года с премией лишь порядка 10-20 бп к сопоставимым по дюрации рублевым выпускам РЖД (Ваа1/ВВВ/ВВВ), что вряд ли можно назвать привлекательным уровнем.

«Золотой Рог».