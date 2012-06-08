Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Аэрофлот рассматривает возможность размещения акции на Лондонской бирже
ВЛАДИВОСТОК, 8 июня, ZRPRESS. Вопрос о повышении капитализации Аэрофлота будет рассмотрен в ближайшие сутки на совете директоров авиаперевозчика. Для одного из вариантов повышения капитализации, по данным «Ведомостей», предлагается получение листинга на LSE с последующей продажей казначейских акций (4.1%), доли НРБ (9.3%) и, возможно, Ростехнологий (3.5%), что должно заметно увеличить долю в свободном обращении, которая на сегодняшний день составляет 21.2%. Эксперты Владивостокского филиала ФГ БКС считают, что сделка не обеспечит заметного поступления средств в компанию.
«Мы положительно оцениваем планы компании по улучшению своих позиций на рынке акций. В то же время с точки зрения инвесторов в долговые обязательства Аэрофлота в таком формате сделка не обеспечит заметного поступления средств в компанию, - говорит лектор Владивостокского филиала ФГ БКС Роман Эйдис. - Исходя из текущей капитализации Аэрофлота 48,3 млрд руб., продажа казначейских акций принесет компании лишь около $60 млн, в то время как кредитные метрики Аэрофлота к концу 2011 года ухудшились в связи с консолидацией активов Ростехнологий. На начало 2012 года совокупный долг Аэрофлота составлял $2,27 млрд, что вряд ли можно считать позитивным фактором».
В настоящее время эксперт БКС не видит предпосылок для заметного улучшения кредитного качества Аэрофлота. «Кредиторы компании приветствовали бы размещение допэмисии, однако об этом пока речи не идет. Я не думаю также, что акционеры согласятся на продажу своих акций в текущих рыночных условиях, соответственно вряд ли стоит ожидать размещения компании на Лондонской фондовой бирже ранее 2013 года», - говорит Роман Эйдис.
Напомним, короткие выпуски Аэрофлот БО-1 и Аэрофлот БО-2 не отличаются высокой ликвидностью и в настоящее время котируются с доходностью около 8% на срок чуть менее года с премией лишь порядка 10-20 бп к сопоставимым по дюрации рублевым выпускам РЖД (Ваа1/ВВВ/ВВВ), что вряд ли можно назвать привлекательным уровнем.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Новая купюра с символом Владивостока может стать пластиковой
- Мост на остров Русский оценили в 2 тысячи рублей
- Владивосток проигрывает в конкурсе на символы для новых банкнот в 200 и 2000 рублей
- Владивосток вышел во второй этап конкурса претендентов для размещения на двухтысячной купюре
Новости раздела
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда