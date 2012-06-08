Минэнерго: объемы добычи газа снизились, нефти – выросли

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня, ZRPRESS. Министерство энергетики РФ представило отчет по объемам добычи нефти и газа за май 2012 года. Совокупные объемы добычи газа составили 51,858 млрд куб. м (1,67 мрлд куб. м в день), что предполагает снижение на 9,9% г-н-г. Объемы добычи нефти выросли на 0,83% г-н-г.

Главный вклад в сокращение объемов добычи внес Газпром (снижение добычи на 15,2% г-н-г), в то время как объемы добычи НОВАТЭКа повысились на 6.0% г-н-г в мае 2012 г. За 5 месяцев 2012 года объемы добычи газа в России составили 292,.65 млрд куб. м, снизившись на 1,7% г-н-г.

«Снижение объемов добычи Газпрома стало большим разочарованием для инвесторов, что указывает на возможный пересмотр прогноза компании на 2012 год на уровне 528 млрд куб. м в сторону понижения. На наш взгляд, прогноз Газпрома по объемам добычи на 2013 г. на уровне 541 млрд куб. м выглядит труднодостижимым. Среди бумаг российского газового сектора мы предпочитаем акции НОВАТЭКа», - делает выводы на основании данных министерства лектор Владивостокского филиала ФГ БКС Роман Эйдис.

Лидерами роста объемов добычи нефти стали Газпром нефть (+3.68% г-н-г), РуссНефть (+2.63% г-н-г) и Башнефть (+2.29% г-н-г). Объемы добычи нефти и конденсата в России за 5 месяцев 2012 года повысились на 1.75% г-н-г.

«Судя по представленным данным, ЛУКОЙЛу пока не удалось развернуть тренд сокращения объемов добычи – в мае 2012 г. объемы добычи нефти компании сократились на 2.08% г-н-г. Слабые операционные показатели ЛУКОЙЛа в сегменте E&P остаются главным негативным фактором для инвестиционного кейса компании», - считает эксперт. Таким образом, инвестировать стоит в НОВАТЭК и Газпром нефть.

«Золотой Рог».