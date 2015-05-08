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"РАО ЭС Востока" направит рекордную прибыль за 2014 год на погашение убытков

08 Мая 2015, 17:14 | Владивосток

4,5 млрд рублей прибыли получены в результате роста рыночной стоимости финансовых вложений

Совет директоров ОАО "РАО Энергетические системы Востока" (входит в группу "РусГидро") рекомендовал акционерам на годовом собрании 18 июня принять решение не выплачивать дивиденды за 2014 год, а чистую прибыль год в размере 4,5 млрд рублей направить на погашение убытков прошлых лет.

"Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий в связи с тем, что прибыль получена в результате роста рыночной стоимости финансовых вложений АО "РАО ЭС Востока" и является не денежной", - поясняет энергокомпания.

По итогам 2013 года "РАО ЭС Востока" получила чистый убыток по РСБУ в размере 7 млрд 595,036 млн рублей.

По итогам 2012 года дивиденды не выплачивались, а чистая прибыль в размере 370,990 млн рублей была направлена в фонд накопления и в резервный фонд.

ОАО "РАО Энергетические системы Востока" создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации ОАО РАО "ЕЭС России". В состав холдинга входят дальневосточные энергокомпании ОАО "ДРСК", ОАО "ДГК", ОАО "ДЭК", ОАО "АК "Якутскэнерго", ОАО "Магаданэнерго", ОАО "Камчатскэнерго", ОАО "Сахалинэнерго", а также ОАО "Передвижная энергетика" и ряд непрофильных компаний.

"РусГидро" принадлежит 65,75% в уставном капитале "РАО ЭС Востока".

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: энергетика  дивиденды  "РусГидро" 






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