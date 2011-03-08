Женщина-банкир: обаяние + интуиция

Банковский бизнес в мире традиционно считается мужским делом, но в России иные традиции. И сегодня немало дам, добившихся высоких постов. Несомненно, образ женщины-банкира обладает самобытными чертами. Для нее важно, оставаясь в рамках довольно сухой и консервативной профессии, сохранить обаяние и женственность. В канун Международного женского праздника управляющая филиалом Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) в г. Владивостокt Анна ТАЛЫЗИНА поделилась с «ЗР» своими секретами.

- Анна Николаевна, сложно ли сегодня женщине стать руководителем в финансовой, банковской сфере?

- Если зайти в любой банк и пересчитать сотрудников, то в большинстве случаев, если не во всех, женщин окажется значительно больше, чем мужчин. Что касается руководящих, особенно «топовых» должностей, то здесь все же держат лидерство мужчины. Хотя «слабый пол» все увереннее идет вперед и занимает новые позиции. Например, в нашем банке еще два года назад среди руководителей региональных филиалов было больше мужчин, а сегодня уже преобладают женщины.

- Но можно ли сказать, что быть управляющим или директором банка - женское дело?

- Руководитель в финансовой сфере немногим отличается от руководителя в других областях - в любом случае такая работа отнимает много времени, сил, эмоций, а это значит, что их остается меньше на другое. Но если человек обладает соответствующими устремлениями и внутренними возможностями, то половой признак не имеет принципиального значения.

- Как должна выглядеть и одеваться женщина-банкир в России? Существуют ли какие-то негласные правила соответствия определенному стилю?

- Безусловно, женщины-банкиры придерживаются делового стиля. Во многих банках прописаны жесткие требования к одежде. Но, как показывает практика, в реальности эти требования соблюдаются только сотрудниками, непосредственно обслуживающими клиентов. Строгое следование правилам делового стиля - скорее личное предпочтение женщины - руководителя, чем норма. В большей степени это выбор каждого, хотя есть и запретные вещи - спортивная либо излишне романтическая одежда.

- Как совмещать семейные и должностные обязанности? Существуют ли особые женские секреты от руководителя банка, как выстроить взаимопонимание в коллективе, создать команду единомышленников?

- Найти золотую середину между личными интересами и интересами рабочими, безусловно, непросто. Чтобы достигать определенных результатов, в работу надо вкладывать не только знания и опыт, но и душу. Поэтому важно поставить грань - во время работы - погружение в работу, после работы - отдых, а не попытка доделать дома то, что не успел в рабочее время. На мой взгляд, особенность женщины-руководителя, прежде всего, хорошо развитая интуиция. Мужчины идут вперед, видят цель, но зачастую не замечают, что происходит рядом. А женщина способна лучше прочувствовать ситуацию и заметить проблему, в том числе в коллективе, на самом начальном этапе, когда разрешить ее значительно проще.