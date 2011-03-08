Банк «КЕДР» изменил всю линейку кредитных продуктов

Банк «КЕДР» разработал новые процентные ставки по кредитам для физических лиц.

Изменения затронули всю линейку кредитных продуктов банка, в их числе ипотечные кредиты «Удобный», «Без первого взноса», «Рублевый», «Отличный», а также «Кредит на приобретение недвижимости за рубежом», кредиты «На приобретение транспортных средств», «На образование», «Пенсионный».