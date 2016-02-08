Первый семинар для ипотечных клиентов провел Сбербанк во Владивостоке

Оформившие жилищный кредит в минувшем году смогли узнать, как компенсировать часть процентов по ипотеке, получить налоговый вычет и другие социальные выплаты

Специалисты Центра ипотечного кредитования Дальневосточного Сбербанка во Владивостоке поделились с участниками семинара большим объемом практической информации. О налоговом вычете при приобретении недвижимости известно широко. Однако существует и ряд других компенсаций, в том числе и по уплаченным процентам по кредиту. На какие выплаты и в каком объеме могут претендовать ипотечные заемщики, какие документы необходимо собрать, в какие сроки и куда обратиться, - все это эксперты банка подробно и доступно рассказали тем, кто оформил жилищный кредит в 2015 году и в новом 2016-ом может получить компенсации.

«При оформлении ипотеки специалисты банка обязательно рассказывают клиентам обо всех налоговых вычетах и компенсациях, связанных с приобретением недвижимости, - отмечает Марина КОРОЛЕВА, начальник управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию Приморского отделения ПАО Сбербанк. – Однако, как признаются наши клиенты, в этот период их больше заботит вопрос получения кредита и покупки квартиры, а нюансы налоговых вычетов откладываются на более поздний срок. Сейчас для них настало время вернуться к этому вопросу. Чтобы подробно и доступно рассказать об алгоритме и всех тонкостях этого процесса мы решили провести серию семинаров в Центрах ипотечного кредитования Сбербанка в Приморье».

Первый семинар показал актуальность и своевременность такой информации для тех, кто оформил ипотеку в 2015 году. Подобные мероприятия станут регулярными, чтобы получить ценные сведения могло максимальное число приморцев. О датах и времени проведения следующих семинаров можно узнать в Центрах ипотечного кредитования Дальневосточного Сбербанка.