Подведены итоги работы российского рынка рекламы за 2012 год

Баннерная реклама стагнирует.

Статистика Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) по рынку рекламы за 2012 год указывает на позитивные тренды в сфере ТВ-рекламы и контекстной рекламы, а также на резкое замедление роста в сегменте баннерной рекламы.

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения (сегмент ATL-услуг) без учета НДС, несмотря на неравномерность динамики в течение года, составил почти 300 млрд. руб., что на 13% больше, чем за предыдущий год. Объем рынка рекламы в сегменте BTL-услуг составил 80,4 млрд. руб., что на 18% больше, чем аналогичный показатель 2011 года.

В прошлом году ТВ-реклама выросла на 9%, онлайн-реклама на 35%, включая рост баннерной рекламы на 17% и контекстной на 45%. На интернет-рекламу пришлось $470 млн, ТВ – $380 млн совокупного роста выручки рынка. Сопоставление показывает, что рост интернет-рекламы продолжил замедляться (+24% г-н-г в 4 квартале 2012 года против +33% г-н-г в предыдущем квартале). Темпы роста контекстной рекламы замедлились с 43% до 38%, баннерной – с 18% до скромных 4%. Объемы ТВ-рекламы повысились на 9.4% г-н-г в 4 квартале 2012 года.

По мнению директора филиала БКС Премьер во Владивостоке Алексея ИСАКОВА, данные указывают на высокий спрос на ТВ-рекламу в конце прошлого года, что предполагает хороший результат по выручке у телевещательных компаний, включая CTC Media. При этом в сегменте интернет-рекламы текущее резкое замедление роста баннерной рекламы вызывает серьезные опасения по поводу выручки Mail.ru в 4 квартале 2012 года.

«На фоне роста контекстной рекламы на 38% г-н-г Яндекс снова имеет шансы показать сильный результат по выручке. Финансовые результаты Яндекса за 4 квартал 2012 года будут опубликованы 19 февраля, Mail.ru Group – на неделе, которая начинается 25 февраля, CTC Media – 6 марта», - считает эксперт.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.