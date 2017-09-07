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Ставка по ипотеке для россиян будет снижена уже в этом году
Средняя ставка по ипотечным кредитам Сбербанка к концу 2017 года в среднем может опуститься ниже 10% годовых, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума. При этом на сегодняшний день ставка для определенного ряда клиентов крупнейшего банка страны уже составляет 9,5%, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Инфляция снижается даже более быстрым темпом, чем предполагали. Поэтому, я думаю, будет снижаться ставка Центрального банка, стоимость фондирования и, соответственно, ипотечные ставки. Заявки (по ипотеке) растут. На август у меня еще нет результатов, но в среднем у нас по отношению к прошлому году 30%-ный рост», - сказал г-н Греф.
По данным АИЖК, ставки по ипотеке в России в настоящее время находятся на минимальных значениях за всю историю развития рынка с 2005 года - 10,53% на первичном рынке и 11,14% - при покупке жилья на вторичном рынке.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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