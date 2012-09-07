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Сбербанк предлагает в подарок первокласснику - 50 малавийских квачей

07 Сентября 2012, 01:55 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ZRPRESS. Дальневосточный Сбербанк предлагает оригинальный подарок для школьников и учителей – памятные монеты, посвященные школьной тематике.

zrpress.ru, золотой рог, владивостокСеребряная монета «Школа» весом 20 граммов изготовлена немецкой компанией «Reischauer GmbH» из серебра 999 пробы. Ее тираж составляет всего пять тысяч штук. Номинал - 50 малавийских квачей.

На реверсе монеты изображены идущие в школу первоклашки - мальчик и девочка. В руках у ребят – букеты цветов. На заднем плане - здание школы и стилизованный силуэт учительницы, стоящей с мелом у доски, на которой по-русски написано «1 сентября». Вверху - надпись на латинском языке «Non scholae sed vitae discimus» («Мы учимся не для школы, а для жизни») - это известный афоризм, перефразирующий слова римского философа Сенеки.

Изображение первоклассников выполнено в цвете, а необычный футляр для монет изготовлен в виде портфеля. На аверсе монеты изображён государственный герб Республики Малави.

zrpress.ru, золотой рог, владивостокТакже в филиалах банка представлена монета «Школа» Новозеландского монетного двора. Вес монеты, изготовленной из серебра 999 пробы, составляет 31,6 грамм. Номинал – 2 новозеландских доллара.

На реверсе монеты изображены первоклассники – мальчик и девочка в школьной форме, держащие в руках глобус. На переднем плане – изображение букета гладиолусов – традиционный подарок школьному учителю ко Дню знаний. Внизу, вдоль канта, нанесена гравировка с надписью на латыни «Per augusta ad augusta» («Через трудное к великому»).

На аверсе – портрет королевы Великобритании Елизаветы Второй. Монета упакована в оригинальный футляр, исполненный в виде школьной доски.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-службы банка
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