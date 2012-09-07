Сбербанк предлагает в подарок первокласснику - 50 малавийских квачей

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ZRPRESS. Дальневосточный Сбербанк предлагает оригинальный подарок для школьников и учителей – памятные монеты, посвященные школьной тематике.

Серебряная монета «Школа» весом 20 граммов изготовлена немецкой компанией «Reischauer GmbH» из серебра 999 пробы. Ее тираж составляет всего пять тысяч штук. Номинал - 50 малавийских квачей.

На реверсе монеты изображены идущие в школу первоклашки - мальчик и девочка. В руках у ребят – букеты цветов. На заднем плане - здание школы и стилизованный силуэт учительницы, стоящей с мелом у доски, на которой по-русски написано «1 сентября». Вверху - надпись на латинском языке «Non scholae sed vitae discimus» («Мы учимся не для школы, а для жизни») - это известный афоризм, перефразирующий слова римского философа Сенеки.

Изображение первоклассников выполнено в цвете, а необычный футляр для монет изготовлен в виде портфеля. На аверсе монеты изображён государственный герб Республики Малави.

Также в филиалах банка представлена монета «Школа» Новозеландского монетного двора. Вес монеты, изготовленной из серебра 999 пробы, составляет 31,6 грамм. Номинал – 2 новозеландских доллара.

На реверсе монеты изображены первоклассники – мальчик и девочка в школьной форме, держащие в руках глобус. На переднем плане – изображение букета гладиолусов – традиционный подарок школьному учителю ко Дню знаний. Внизу, вдоль канта, нанесена гравировка с надписью на латыни «Per augusta ad augusta» («Через трудное к великому»).

На аверсе – портрет королевы Великобритании Елизаветы Второй. Монета упакована в оригинальный футляр, исполненный в виде школьной доски.

«Золотой Рог».