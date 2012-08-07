ФАС и Минэнерго подпишут приказ о биржевых объемах продаж топлива и нефти

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа, ZRPRESS. ФАС и Минэнерго устанавливают требования по объемам продажи нефти и нефтепродуктов на бирже. Федеральная антимонопольная служба и Министерство энергетики, как ожидается, подпишут на этой неделе приказ, содержащий требования к нефтяным компаниям по объемам нефти и нефтепродуктов, торгуемых на биржах, сообщает Интерфакс.

Приказ обязывает нефтяные компании продавать на бирже не менее 5% от объема добычи нефти, 10% от объема производства бензина, 5% от объемов производства дизтоплива, 10% от объемов производства авиационного керосина и 2% от объема производства мазута. Проект приказа размещен на сайте ФАС. По мнению руководителя учебного центра ФГ БКС во Владивостоке Романа Эйдиса, реализация приказа повысит прозрачность ценообразования, но может быть затруднена.

«Исходя из требований приказа, ежегодные объемы торгов могут составить около 24 млн т нефти и 10 млн т нефтепродуктов. В текущих ценах для внутреннего рынка, объем создаваемого российскими регуляторами биржевого рынка нефти и нефтепродуктов оценивается в $14 млрд. Такой шаг должен повысить прозрачность ценообразования на внутреннем свободном рынке нефти и нефтепродуктов.

Тем не менее реализация биржевой торговли нефтью и нефтепродуктами вероятно будет затруднена, принимая во внимание безуспешность предыдущих попыток ввести биржевые механизмы для продажи природного газа и нефтепродуктов.», - считает эксперт.

«Золотой Рог».