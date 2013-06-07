Инвесторы опасаются ухудшения макроэкономических индикаторов

Плохая статистика может стать действительно плохой

Осторожность на фондовых рынках сохраняется. Опасения по поводу ухудшения макроэкономических индикаторов и досрочного завершения QE оказывает давление на настроения инвесторов сегодня утром, что указывает на слабое открытие российских рынков акций. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:

Еще одним фактором осторожности станет решение ЕЦБ по процентной ставке и ряд важных макроданных из США (заявки на пособие по безработице, статистика по количеству рабочих мест в частном секторе). Чрезмерно негативные данные станут свидетельством не только того, что восстановление американской экономики менее стабильно, чем рынки надеялись, но также и недостаточности масштабных стимулирующих программ последних лет для продолжения роста, что повышает давление на ФРС завершить QE. На этом фоне слабые статданные будут негативны для рынков сами по себе, а также в рамках перспектив сворачивания программы выкупа активов, что лишит мировые рынки существенного фактора поддержки.

Азия снижается вслед за США. Американские рынки акций завершили вчерашний день снижением (DJIA -1.43%, S&P 500 -1.38%) после слабого отчета по рынку труда от ADP, что вызвало опасения в отношении официальной статистики по рынку труда за май (пятница), а также по поводу перспектив QE. Азиатские рынки также снижаются. Помимо беспокойства в отношении программы ФРС, азиатские инвесторы сомневаются в том, что мер, объявленных японскими властями, будет достаточно для стимулирования экономики. Политика более медленного роста Китая также оказывает давление (Hang Seng -1.10%, Shanghai -0.76%, Nikkei -0.46%). Фьючерсы на S&P повышаются после снижения накануне (+0.29%); фьючерсы на Brent торгуются без существенного изменения ($102.95 за барр.), но ниже уровня открытия предыдущего дня.

Усилению нервозности способствует заседание ЕЦБ – рынки не ожидают изменения политики, однако стагнирующая экономика еврозоны может заставить регулятора рассмотреть смягчении монетарной политики.

Вчера: Опасения по QE оказывают давление. Российские рынки вновь находились под влиянием ожиданий сворачивания программы QE ФРС. Зарубежные рынки также снижались под давлением этого фактора.

По итогам дня. Цены на нефть Brent снизились на 0.44% до $102.6 за барр., рубль ослаб к доллару 32.18; РТС (-1.61%), ММВБ-50 (-1.11%).

ZRPRESS.RU, Владивосток.