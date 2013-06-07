Газпром провел пресс-конференцию по экспорту газа

Амбициозные прогнозы по экспортным объемам за счет скидок

Рынок с осторожностью воспримет прогнозы Газпрома, поскольку в прошлом компания не всегда оправдывала свои же ожидания. Предстоящие скидки к цене на газ ожидаемы и логичны для Газпрома для сохранения рыночной доли в Европе. Подробнее в аналитике от владивстокского филиала БКС Премьер:

Газпром не всегда достигал целевых значений по объемам экспорта в прошлом. К прогнозам Газпрома стоит относиться с осторожностью. За последние два года компания показывала результат по объему экспорту в среднем на 3-5% ниже прогноза. Хотя объемы экспорта в январе-мае выросли на 6.6% г-н-г, мы сомневаемся, что темпы роста отбора в газохранилища в Европе вырастут намного больше (основной фактор роста с начала года).

Переговоры по скидке к цене на газ – бесконечный процесс. В условиях расширения разницы между контрактными и спотовыми ценами на газ, мы уверены в том, что европейские потребители заставят Газпром вернуться за стол переговоров, особенно с учетом стагнирующего спроса в регионе. Дополнительная скидка в 7-10% к цене на газ отдельным потребителям не сильно ухудшит финансовые показатели Газпрома и может оказаться не плохим способом сохранения рыночной доли в Европе.

Основные выводы по итогам мероприятия: