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Газпром провел пресс-конференцию по экспорту газа

07 Июня 2013, 14:20 | Владивосток

Амбициозные прогнозы по экспортным объемам за счет скидок

Рынок с осторожностью воспримет прогнозы Газпрома, поскольку в прошлом компания не всегда оправдывала свои же ожидания. Предстоящие скидки к цене на газ ожидаемы и логичны для Газпрома для сохранения рыночной доли в Европе. Подробнее в аналитике от владивстокского филиала БКС Премьер:

Газпром не всегда достигал целевых значений по объемам экспорта в прошлом. К прогнозам Газпрома стоит относиться с осторожностью. За последние два года компания показывала результат по объему экспорту в среднем на 3-5% ниже прогноза. Хотя объемы экспорта в январе-мае выросли на 6.6% г-н-г, мы сомневаемся, что темпы роста отбора в газохранилища в Европе вырастут намного больше (основной фактор роста с начала года).

Переговоры по скидке к цене на газ – бесконечный процесс. В условиях расширения разницы между контрактными и спотовыми ценами на газ, мы уверены в том, что европейские потребители заставят Газпром вернуться за стол переговоров, особенно с учетом стагнирующего спроса в регионе. Дополнительная скидка в 7-10% к цене на газ отдельным потребителям не сильно ухудшит финансовые показатели Газпрома и может оказаться не плохим способом сохранения рыночной доли в Европе.

Основные выводы по итогам мероприятия:

  • Средняя цена на газ в 2013 г. составит $370-380 за тыс. куб. м (против $402 за тыс. куб. м в 2012 г.).
  • Ориентир по экспорту газа на 2013 г. – 152 млрд куб. м в 2013 г. (против 139 млрд куб. м в 2012 г.).
  • Компания ведет переговоры с Eni, GDF и Econgas по скидкам к цене на газ; вероятно предоставление скидки в размере – 7-10%; ретроактивные платежи не превысят $0.9 млрд (без учета переговоров с RWE) против $3.4 млрд в 2012 г.
  • Монополия Газпрома на экспорт газа в будущем сохранится.
  • Обоснование инвестиций в расширение мощностей на проекте «Сахалин-2» будет готово в июне.

    ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба БКС Премьер во Владивостоке
Теги: газпром  цены  инвестиции  БКС  Сахалин-2  экспорт 



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