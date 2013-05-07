Экс-президент ВМТП возглавил совет директоров Примсоцбанка

Председателем совета директоров Примсоцбанка избран экс-президент ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) Михаил РОБКАНОВ, ныне управляющий партнер ЗАО «Транспортная инвестиционная компания».

Напомним, что в совет директоров кредитной организации также входит партнер Михаила Робканова по бизнесу Вячеслав ПЕРЦЕВ, в свое время сменивший Михаила Федоровича в должности главы ВМТП.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.