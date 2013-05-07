Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Экс-президент ВМТП возглавил совет директоров Примсоцбанка
07 Мая 2013, 19:51 | Владивосток
Председателем совета директоров Примсоцбанка избран экс-президент ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) Михаил РОБКАНОВ, ныне управляющий партнер ЗАО «Транспортная инвестиционная компания».
Напомним, что в совет директоров кредитной организации также входит партнер Михаила Робканова по бизнесу Вячеслав ПЕРЦЕВ, в свое время сменивший Михаила Федоровича в должности главы ВМТП.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор: Олег Клименко
Теги: морские порты Примсоцбанк вмтп
Новости тематики
- Начальника Дальневосточного ГУ Центробанка пришлют во Владивосток из Москвы
- Экс-президент ВМТП возглавил совет директоров Примсоцбанка
- В ВТБ во Владивостоке произошли кадровые изменения
- Департамент розничных продаж Промсвязьбанка возглавил выходец из Владивостока
- Приморский региональный филиал «Россельхозбанка» приобрел директора
Новости раздела
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
Loading...