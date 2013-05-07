Праздничный период отразился на фондовом рынке

На прошлой неделе катализаторами для рынков акций стал рост уверенности инвесторов относительно состояния крупнейшей экономики в мире после выхода сильных данных по рынку труда США, а также смягчение монетарной политики в Европе. Подробнее в прогнозе БКС Премьер:

«Мы ожидаем сохранения оптимизма на текущей неделе, однако традиционные майские праздники в России окажут давление на объемы торгов. В ближайшие дни ожидаем консолидации российского рынка акций на достигнутых уровнях», - считает руководитель учебного центра БКС Премьер во Владивостоке Роман Эйдис.

Данные по рынку труда США оказали поддержку. В прошлом месяце число рабочих мест в экономике США выросло на 165 тыс., при этом пересмотр результатов за предыдущие два месяца принес в сумме 114 тыс. рабочих мест, согласно отчету, представленному 3 мая. Результат за апрель превысил ожидания рынка (165 тыс. vs. ожиданий на уровне 135-145 тыс.), при этом пересмотр результатов за предыдущие месяцы в сторону повышения и снижение уровня безработицы до 7.5% (минимум с декабря 2008 г.) внушил оптимизм.

Конец бюджетной экономии. На прошлой неделе в европейских индексах прошло ралли, при этом бенчмарки американского фондового рынка также выросли после того, как ЕЦБ снизил процентную ставку, и озвученного намерения ФРС продолжать покупать облигации на сумму $85 млрд в месяц. Министр финансов Франции заявил, что догма бюджетной экономии исчерпала себя. Меры бюджетной экономии считались единственным инструментом борьбы с долговым кризисом в Европе, однако теперь данную политику нужно изменить, поскольку бюджетная экономия препятствует росту. Данное заявление воодушевило инвесторов, соответственно, мы ожидаем сохранения оптимизма на рынках и в течение текущей недели.

Азиатские индексы растут; фьючерсы на Brent снижаются. Азиатские рынки достигли максимума за последние 10 недель, в то время как цены на нефть растут третий день на фоне позитивной макростатистики по рынку труда США. На данный момент на азиатских биржах превалирует оптимизм: Hang Seng (+0.92%), Shanghai (+0.88%), Nikkei закрыт на майские праздники. Фьючерсы на S&P 500 умеренно повышаются (+0.04%), фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $104.0 за барр. – ниже отметки открытия.

ZRPRESS.ru, Владивосток.