Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Праздничный период отразился на фондовом рынке
На прошлой неделе катализаторами для рынков акций стал рост уверенности инвесторов относительно состояния крупнейшей экономики в мире после выхода сильных данных по рынку труда США, а также смягчение монетарной политики в Европе. Подробнее в прогнозе БКС Премьер:
«Мы ожидаем сохранения оптимизма на текущей неделе, однако традиционные майские праздники в России окажут давление на объемы торгов. В ближайшие дни ожидаем консолидации российского рынка акций на достигнутых уровнях», - считает руководитель учебного центра БКС Премьер во Владивостоке Роман Эйдис.
Данные по рынку труда США оказали поддержку. В прошлом месяце число рабочих мест в экономике США выросло на 165 тыс., при этом пересмотр результатов за предыдущие два месяца принес в сумме 114 тыс. рабочих мест, согласно отчету, представленному 3 мая. Результат за апрель превысил ожидания рынка (165 тыс. vs. ожиданий на уровне 135-145 тыс.), при этом пересмотр результатов за предыдущие месяцы в сторону повышения и снижение уровня безработицы до 7.5% (минимум с декабря 2008 г.) внушил оптимизм.
Конец бюджетной экономии. На прошлой неделе в европейских индексах прошло ралли, при этом бенчмарки американского фондового рынка также выросли после того, как ЕЦБ снизил процентную ставку, и озвученного намерения ФРС продолжать покупать облигации на сумму $85 млрд в месяц. Министр финансов Франции заявил, что догма бюджетной экономии исчерпала себя. Меры бюджетной экономии считались единственным инструментом борьбы с долговым кризисом в Европе, однако теперь данную политику нужно изменить, поскольку бюджетная экономия препятствует росту. Данное заявление воодушевило инвесторов, соответственно, мы ожидаем сохранения оптимизма на рынках и в течение текущей недели.
Азиатские индексы растут; фьючерсы на Brent снижаются. Азиатские рынки достигли максимума за последние 10 недель, в то время как цены на нефть растут третий день на фоне позитивной макростатистики по рынку труда США. На данный момент на азиатских биржах превалирует оптимизм: Hang Seng (+0.92%), Shanghai (+0.88%), Nikkei закрыт на майские праздники. Фьючерсы на S&P 500 умеренно повышаются (+0.04%), фьючерсы на нефть Brent торгуются на уровне $104.0 за барр. – ниже отметки открытия.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
Новости тематики
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- На Русском откроют криптовалютную ферму
- В биткоин и доллар остается только верить
- О "цифровой экономике" узнала очередная смена в ВДЦ Океан
- Сегодня, 21 сентября, Пенсионный фонд проведет "горячую линию" в газете "Золотой Рог"
- Школа №13 стала опорной школой для Банка России
- Налоговая служба проводит во Владивостоке дни открытых дверей
- Проблемы малого бизнеса обсудят на "круглом столе" в редакции деловой газеты "Золотой Рог"
- Горячая линия о назначении пенсий будет проведена в Приморье
Новости раздела
- Банк четы Дарькиных распределил доходы
- Банк России выпустил в обращение памятную банкноту
- Последняя распродажа "В-Лазера" привела покупателей в бешенство
- Крупнейшая страховая компания Приморья осталась без лицензий
- Остров Русский хотят сделать российским офшором
- Криптоанархисты Владивостока раскрыли секрет, как разбогатеть
- Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
- Бизнес в офисы Сбербанка больше ни ногой
- Владивосток задолжал банкирам огромную сумму
- Центробанк направил уполномоченных в два приморских банка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Вышли из строя
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе