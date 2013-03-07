ОФЗ: поводы для коррекции?

С момента либерализации рынка ОФЗ прошло почти 4 недели, за которые, вопреки ожиданиям многих инвесторов, доходности на среднем и дальнем участках кривой ОФЗ не снизились, а, наоборот, заметно выросли.

Основной причиной подобной динамики стало сочетание ухудшения настроений на глобальных рынках, снижения цен на нефть и ускорения годовой инфляции в России. Совокупность данных факторов создала объективные предпосылки для локальных инвесторов и нерезидентов, заблаговременно вошедших в ОФЗ, зафиксировать свои позиции непосредственно «по факту» либерализации рынка. В результате котировки большинства бумаг со сроком погашения более 5 лет откатились к уровням начала декабря 2012 г. Так, доходность индикативного ОФЗ 26207, вопреки ожиданиям участников (см. «Итоги опроса участников облигационного рынка» от 12 февраля), не снизилась до 6.60-6.70%, а, напротив, выросла почти на 20 бп и достигла 7.20%.

Эксперты владивостокского филиала БКС Премьер считают, что коррекция на рынке ОФЗ в большей степени уже реализовалась, и текущая расстановка фундаментальных факторов на рынке рождает предпосылки для возможного краткосрочного роста котировок ОФЗ. В рамках данного обзора мы выделяем 8 таких основных предпосылок (по убыванию значимости) как локальной, так и глобальной природы.

1. Значительное расширение спредов ОФЗ к кривой ХССY

Спред ОФЗ 26209 к кривой XCCY, составлявший в начале февраля менее 30 бп, в настоящее время превышает 70 бп (cм. Bond charts and tables), при этом стоит заметить, что 70-80 бп являются максимальным уровнем, а 25-30 бп – минимальным за последние полгода. Как показывает опыт других стран, испытавших на себе либерализацию, спред локальных госбумаг к свопам может длительное время (более года с момента либерализации) находиться на предельно низком уровне, причем даже меньшим, чем спред суверенных евробондов к долларовым свопам. Таким образом, текущие спреды ОФЗ к XCCY на среднем и длинном участках рассматриваются нами в качестве привлекательных уровней для нового входа в сегмент госбумаг.

2. Заметное снижение цен на нефть с середины февраля

Снижение цен на нефть марки Brent более чем на 7%, со $119/барр. до $110/барр., с середины февраля к настоящему времени расценивается нами как чрезмерное. Несмотря на то, что мы ожидали подобной динамики еще в нашей «Стратегии на 1К13: рост в феврале перед весенней коррекцией» от 24 января, мы считаем, что в начале марта формируются благоприятные факторы для краткосрочного роста цен до $114-115/барр., что должно поддержать аппетит инвесторов к риску в сегменте ОФЗ. Кроме того, для России первый квартал года традиционно является сильным с точки зрения формирования профицита торгового баланса. Мы ожидаем, что положительная разница между величиной экспорта и импорта, играющая на стороне рубля, сохранится и в марте. А общее увеличение налоговых выплат в марте (по сравнению с январем и февралем) должно привести к росту спроса на рубль со стороны банковского сектора и корпораций.

3. Девальвация рубля более чем на 70 копеек с середины февраля

Снижение цен на нефть в сочетании с заметным падением курса EUR/USD привело к заметной девальвации курса рубля относительно доллара, что сделало рублевые активы более привлекательными для нерезидентов. В настоящее время при текущих ценах на нефть курс бивалютной корзины немногим ниже RUB 35 мы оцениваем как устойчивый. Однако с учетом возможного отскока цен на черное золото на $4-5 бивалютная корзина может укрепиться на 30-40 копеек, что в свою очередь может привести к укреплению рубля относительно доллара до RUB 30.3 к середине марта и повысить доходность нерезидентов от инвестирования в ОФЗ

4. Окончание февральского налогового периода

В начале марта с завершением февральского налогового периода, по итогам которого ставки закрепились на уровне 6.00-6.25%, в первые две недели месяца ситуация на рынке МБК должна начать улучшаться за счет отсутствия значительных оттоков ликвидности. Мы ожидаем снижения ставок междилерского РЕПО o/n ниже 6.0% уже к окончанию текущей недели, а на следующей – более заметное падение ставок до 5.50-5.75%. В результате снижение ставок МБК увеличит привлекательность всех обращающихся рублевых облигаций.

5. Ожидание начала цикла понижения процентных ставок ЦБ с апреля

Слабая российская макроэкономическая статистика, появившаяся в феврале, свидетельствует о явном снижении деловой активности и необходимости смягчения денежно-кредитной политики. Падение промпроизводства на 0.8% в январе 2013 г. (впервые с 2009 г.), январская оценка роста ВВП всего на 1.6% г-на-г (против +5.1% в январе 2012 г.), пересмотр роста годового ВВП до 3.0-3.3% от замминистра экономического развития говорят в пользу скорого начала цикла снижения ставок. По нашему мнению, Россия выйдет на пик потребительской инфляции именно в марте (7.2-7.3% в годовом выражении), что, пожалуй, может «перевесить» доводы «за» на заседании 15 марта. Но уже в апреле, как нам видится, формальные препятствия могут быть сняты, и ЦБ понизит основные процентные ставки на 25 бп, а стоимость аукционного РЕПО опустится до 5.25%. Некоторую неопределенность, конечно же, вносит кандидатура нового главы ЦБ РФ, но мы верим в сохранение преемственности политики регулятора.

6. Вероятное снятие вопросов в отношении преждевременного завершения QE3

На прошлой неделе Б. Бернанке два дня подряд убеждал банковский комитет Сената в том, что преимущества программ количественного стимулирования перевешивают затраты на них и связанные с ними риски. Его заместитель Дж. Йеллен (человек №2 в ФРС) вчера в очередной раз подтвердила отсутствие рисков от QE3 и необоснованность раннего выхода из него. Несмотря на это, часть инвесторов находит в сильных релизах американской статистики поводы для завершения программ стимулирования уже в 2013 г. Мы ждем от статистики по рынку труда в конце этой недели (не слишком сильные данные по безработице и созданию новых рабочих мест в феврале) подтверждения незыблемости курса количественного смягчения от ФРС и нового драйвера спроса на риск ЕМ.

7. Начало конструктивных переговоров по секвестру бюджета в США

Мы изначально не рассматривали автоматическое срабатывание fiscal cliff по расходной части американского бюджета как разрушительное событие для рынков, но полагали, что нервозность инвесторов может возрасти (см. подробнее «Секвестр бюджета США – проблема всего на $85 млрд» от 27 февраля). По нашему мнению, республиканцы, вполне вероятно, смогут договориться с демократами о частичном преодолении секвестра уже в первой-второй декаде марта. Таким образом, последствиями частичного секвестра станет замедление темпов роста ВВП всего на 0.3 пп, что для американской экономики будет почти незаметно, а также не помешает ей вырасти как минимум на 2.0% в текущем году. Конструктивные переговоры начались уже вчера: президент США готов пожертвовать расходами на образовательные нужды и ждет предложений со стороны республиканцев.

8. Избегание «катастрофического» сценария» в Европе

Ни ожидание, ни итоги парламентских выборов в Италии неделю назад не стали такими судьбоносными и волнительными событиями, как ситуация вокруг выборов в Греции 8 месяцев назад. При этом и итоговый политический расклад в Италии хуже (парламент фактически недееспособен, а по Греции сразу стал очевиден сценарий формирования коалиционного правительства), да и значимость для экономики еврозоны в разы больше. Аукционы по 5- и 10-летним итальянским госбумагам на следующий после выборов день прошли без сбоев, и стало очевидно, что катастрофический негативный сценарий не реализовался и, скорее всего, не реализуется в ближайшее время. Похоже, что инвесторы выработали некоторый иммунитет к европейскому новостному фону, сформировали более реалистичные ожидания по экономическому росту региона, а, может быть, просто «усыплены» нормальным функционированием рынков капитала для периферийных стран, которое снимает с повестки дня вопросы оказания централизованной финансовой помощи. Все это играет на руку российским облигациям, так как сохраняет аппетит к риску умеренно высоким. На этой неделе важным для Европы может стать пересмотр экономических прогнозов на 2013 г. от ЕЦБ. И если прогнозы будут ухудшены не кардинально, а Марио Драги найдет достаточно обнадеживающих слов, то бояться европейской угрозы рынкам в краткосрочной перспективе не стоит.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.