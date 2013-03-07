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Цены на нефть растут на фоне смерти президента Венесуэлы Уго Чавеса
Рубль прибавляет к доллару 4 копейки. Нефть растет на 0,1% на фоне смерти президента Венесуэлы Уго Чавеса, а также на новостях о том, что нефтепроводы Brent System в Северном море не функционируют четвертый день подряд из-за утечки на одной из платформ.
Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:
Российская валюта почти добралась до серьезного сопротивления на отметке 30,5, где проходит верхняя линия восходящего канала. Пробить ее будет не просто и, скорее всего, понадобятся дополнительные факторы. Между тем на текущей торговой сессии поддержку рублю оказывают нефтяные котировки и высокие ставки межбанковского кредитования.
Тем временем инфляция в России за февраль выросла до 7,3% в годовом исчислении, что снижает вероятность понижения ставок ЦБ в ближайшем будущем и выступает поддержкой для российской валюты.
Евро растет к доллару на 0,05%. Европейская валюта, даже несмотря на положительную динамику мировых фондовых рынков, чувствует себя очень слабо. Одной из причин данной слабости является близость заседания ЕЦБ, на котором есть пусть мизерная, но вероятность того, что регулятор пойдет на смягчение денежно-кредитной политики. При этом евро/доллар продолжает торговаться в непосредственной близости к своей поддержке (1,3) и риск ее пробития по-прежнему присутствует. В случае пробоя 1,3 следующей целью снижения станет уровень 1,29.
Сопротивления: 1,315 /1,325/1,34
Поддержки: 1,299/ 1,287/ 1,275
Драйвером для движений на валютном рынке сегодня станут данные по ВВП Еврозоны.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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