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Как правильно выбрать брокера?
Размер комиссии имеет значение.
В России уже много лет существует большое количество брокерских компаний, обладающих лицензией ФСФР на данный вид деятельности. По состоянию на конец 2012 г. насчитывалось около тысячи таких организаций. При этом большинство из них были аккредитованы на Московской бирже. Таким образом, инвестору, планирующему заниматься биржевой торговлей, есть из кого выбирать. Но как найти наиболее подходящего брокера? Как не оказаться на крючке у мошенников? Нужно ли запрашивать какие-либо документы в подтверждение компетенции брокера и что нужно подписывать самому?
Разобраться в этом сложном помог директор филиала БКС Премьер во Владивостоке Алексей Исаков:
Прежде всего, необходимо удостовериться, что потенциальный брокер действительно имеет лицензию ФСФР (http://www.ffms.ru/ru/contributors/financialmarket/market_professional_operators/brokers/list_brokers/list_brokers1/). Так же, как правило, многие брокеры размещают сканы своих лицензий на собственных сайтах.
Однако наличие лицензии является необходимым, но далеко недостаточным и не единственным условием для принятия решения о выборе брокера. Существует еще ряд важных критериев, которыми нужно руководствоваться.
Во-первых, имеет смысл выбирать крупную брокерскую компанию (посмотреть рейтинг брокеров по величине оборотов на бирже можно здесь: http://rts.micex.ru/ru/spot/members-rating.aspx?rid=103)
У крупных брокеров выше качество клиентского сервиса и они предлагают существенно более широкий спектр возможностей для инвесторов. Помимо доступа к биржевой торговле, как правило, предоставляются услуги по консультативному сопровождению и обучению. Кроме того, крупные инвестиционные компании могут также предложить своим клиентам возможности использования торговых роботов и получения экспертных рекомендаций по принятию оптимальных решений.
Во-вторых, целесообразно обратить внимание на рейтинг надежности: http://www.ra-national.ru/?page=invest-reliability-rating. Случаи банкротства брокерских компаний в современной России – большая редкость и, тем не менее – чем выше уровень надежности, тем спокойнее и увереннее себя чувствует инвестор.
Еще одно условие, на которое многие обращают внимание, прежде чем сделать окончательный выбор: размер комиссии брокера. Однако этот фактор представляется далеко не самым существенным. И прежде всего потому, что в силу достаточно высокого уровня конкуренции, за последние годы величина брокерского вознаграждения вышла уже на предельно минимальные значения и варьируется, как правило, в диапазоне 0.02-0.05% от оборота. Для подавляющего большинства участников торговли такой размер издержек вообще не имеет принципиального значения.
Процедура открытия счета на брокерское обслуживание не многим сложнее, чем открытие банковского счета. Единственный необходимый документ для физического лица – общегражданский паспорт. Клиент знакомится с Регламентом брокерского обслуживания, заполняет анкету и подписывает договор. Вся процедура занимает около часа. Как правило, уже на следующий день появляется возможность совершать сделки. Для тех, кто не располагает запасом времени для личного посещения офиса, многие крупные брокерские компании обеспечивают возможность удаленного открытия счета, при этом пакет документов формируется On-line.
В дальнейшем для оформления брокерских поручений также нет необходимости делать это лично. Уже много лет технология электронно-цифровой подписи позволяет подписывать документы и отправлять их посредством интернета.
Также необходимо знать, что в России все брокеры выполняют функцию налоговых агентов для физических лиц. При наличии положительного финансового результата торговли по итогам года брокер перечисляет налог в размере 13%. Участнику торговли нет необходимости декларировать свои доходы, полученные на бирже и вообще задумываться об этом.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Правильный брокер для трейдинга должен обладать несколькими обязательными качествами, чтобы трейдер смог сосредоточиться на торговле, а не отвлекался на мысли о надежности брокера. Что должно быть обязательно:1)регистрация не в оффшорах. 2)подконтрольность финансовым регуляторам страны регистрации 3)Наличие информации о брокере на сайтах профессиональных ассоциаций (к примеру NFA). 4)Предоставление торговли только биржевыми инструментами (акции, фьючерсы, опционы). 5)Быстрый терминал, быстрое выставление ордеров (миллисекунды), быстрое их исполнение (миллисекунды)6)Не должно быть "зависаний" в движении котировок во время выхода важных новостей, публикации значимой статистики7)быстрый ввод и вывод денег (не более суток). Не должны использоваться "сомнительные" средства ввода - электронные деньги, пластиковые карты, с платежных терминалов : только валютный банковский перевод. 8)большой выбор БИРЖЕВЫХ инструментов для торговлиВсеми чертами правильного, честного и удобного для трейдера брокера обладает брокер американская компания Open E Cry. Преимущества брокера более подробно можно посмотреть здесь: http://tradeinwest. ru/index. php/ru/o-brokere-open-e-cry-ltd/pochemu-open-e-cryЗаказать демоверсию для тестирования платформы можно по адресу: http://tradeinwest. ru/index. php/ru/live/demo-versiya