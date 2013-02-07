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Обзор фондовых рынков: Внешний фон складывается позитивно

07 Февраля 2013, 14:45 | Владивосток

Цены на нефть марки Brent повысились на 0.78% до $116.3 за баррель.

Коррекционные настроения нарастают. Устойчивость, которую вчера показали глобальные рынки акций, указывает на то, что негативная динамика предыдущего дня скорее отражает естественную коррекцию, чем реальные опасения. Фондовые индексы росли в течение последних нескольких месяцев. Подробнее в аналитике от владивостокского филиала БКС Премьер:

Не смотря на позитив, участники рынков по-прежнему осознают хрупкость экономического роста и предстоящие трудности. Таким образом, на рынках присутствует некоторый дискомфорт, при этом удерживаются уровни вблизи рекордных максимумов, что создает предпосылки для естественной коррекции. Поводом могут стать политические события в Европе. Российский рынок вчера смог отыграть потери, завершив день в «плюсе», на фоне роста цен на нефть.

Цены на Brent повысились на 0.78% до $116.3 за барр. на фоне эскалации территориального конфликта между Китаем и Японией. Рубль укрепился к доллару до (29.96), ММВБ-50 и РТС повысились на 0.33% и 0.10%.

Следуя за позитивной динамикой американских рынков, азиатские индексы торгуются в «плюсе» (HangSeng +0.56%, Shanghai -0.05%, Nikkei +3.04%), фьючерсы на S&P повышаются (+0.09%) на фоне надежд на результаты агрессивных мер смягчения монетарной политики, объявленные премьер-министром страны. Фьючерсы на Brent повышаются ($116.60 за барр.).

«Мы не исключаем негативной динамики в краткосрочной перспективе на фоне проблем в Европе и высоких ценовых уровней, однако рост уверенности в благоприятных макроэкономических перспективах в сочетании с сильными корпоративными отчетами могут указывать на ряд возможностей для открытия длинных позиций при снижении рынков», - считает руководитель учебного центра БКС во Владивостоке Роман Эйдис.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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