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Дальневосточный инвестиционный конгресс: Внешэкономбанк приглашает бизнес обращаться за деньгами
Заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина МАКИЕВА на проходящем во Владивостоке Дальневосточном инвестиционом конгрессе отметила, что в настоящее время на Дальнем Востоке реализуется 19 проектов с участием ВЭБа и его «дочек». Суммарно на 470 млрд рублей, в том числе 360 млрд рублей неспоредственно с участием банка.
Ирина Макиева отметила, что основные проекты направлены на снятие инфраструктурных ограничений.
Зампред ВЭБа также призвала бизнес обращаться в госкорпорацию за финансированием инвестпроектов.
"Приносите проработанные проекты, а деньги, будьте уверены, мы найдем", - сказала Ирина Макиева, обращаясь к участникам конгресса.
Она также сообщила, что на следующей неделе в Москве ВЭБ планирует подписать план совместных мероприятий всех "дочек" группы с администрацией Приморского края.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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