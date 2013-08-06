Приморцы распробовали депозиты в банке "Приморье"

На 1 июля 2013 года объем вкладов населения в банке «Приморье» составил 13,3 млрд рублей, что на 78% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщил заместитель председателя правления - финансовый директор банка «Приморье» Денис КОЖАЕВ.

Объем кредитного портфеля на 1 июля текущего года - 14 млрд 803 тыс. рублей и также демонстрирует рост - на 27% по сравнению с показателями на 1 июля 2012 года.

Как отмечают эксперты, подобные цифры - лучшие показатели наиболее эффективной политики по работе с клиентами одного из крупнейших региональных финансовых институтов, который в следующем году будет отмечать 20-летие деятельности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.