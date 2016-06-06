Примсоцбанк направит на выплату дивидендов 148,7 млн рублей

Совет директоров банка возглавил Михаил Робканов

Акционеры Примсоцбанка на годовом собрании приняли решение направить на выплату дивидендов по итогам 2015 года 148,7 млн рублей, что на 2,8% больше, чем по итогам 2014 года. Дивиденды будут выплачиваться из расчета 8,78 рубля на обыкновенную акцию номиналом 12 рублей.

Оставшаяся после выплаты дивидендов часть прибыли 2015 года (445,8 млн рублей) оставлена нераспределенной, как и годом ранее.

Акционеры также утвердили годовой отчет за 2015 год и бухгалтерскую отчетность, избрали совет директоров и ревизионную комиссию, одобрили ряд сделок с заинтересованностью и внесли изменения в устав. Аудитором на 2016 год утверждено ООО «Моор Стивенс».

Председателем совета директоров Примсоцбанка избран Михаил РОБКАНОВ, его заместителем - Вячеслав ПЕРЦЕВ (оба в свое время возглавляли ОАО «Владивостокский морской торговый порт», ныне управляющие партнеры ООО «Инком ДВ»).

Досье «Золотого Рога»: Уставный капитал Примсоцбанка составляет 203 млн 200,008 тыс. рублей, он разделен на 16 млн 933 тыс. 334 обыкновенные акции номиналом 12 рублей. Председатель правления Примсоцбанка Дмитрий ЯРОВОЙ напрямую владеет 34,87% акций банка, Его сыну Александру ЯРОВОМУ принадлежит 32,49%. Акционерами банка также являются ООО «Форпост-ДВ» (на 100% принадлежит Дмитрию Яровому) - 19,99%, Европейский банк реконструкции и развития - 12,500001% акций.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток