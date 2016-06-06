www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.97 р.
EUR: 77.35 р. 10 CNY: 98.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Примсоцбанк направит на выплату дивидендов 148,7 млн рублей

06 Июня 2016, 19:15 | Владивосток

Совет директоров банка возглавил Михаил Робканов

Акционеры Примсоцбанка на годовом собрании приняли решение направить на выплату дивидендов по итогам 2015 года 148,7 млн рублей, что на 2,8% больше, чем по итогам 2014 года. Дивиденды будут выплачиваться из расчета 8,78 рубля на обыкновенную акцию номиналом 12 рублей.

Оставшаяся после выплаты дивидендов часть прибыли 2015 года (445,8 млн рублей) оставлена нераспределенной, как и годом ранее.

Акционеры также утвердили годовой отчет за 2015 год и бухгалтерскую отчетность, избрали совет директоров и ревизионную комиссию, одобрили ряд сделок с заинтересованностью и внесли изменения в устав. Аудитором на 2016 год утверждено ООО «Моор Стивенс».

Председателем совета директоров Примсоцбанка избран Михаил РОБКАНОВ, его заместителем - Вячеслав ПЕРЦЕВ (оба в свое время возглавляли ОАО «Владивостокский морской торговый порт», ныне управляющие партнеры ООО «Инком ДВ»).

Досье «Золотого Рога»: Уставный капитал Примсоцбанка составляет 203 млн 200,008 тыс. рублей, он разделен на 16 млн 933 тыс. 334 обыкновенные акции номиналом 12 рублей. Председатель правления Примсоцбанка Дмитрий ЯРОВОЙ напрямую владеет 34,87% акций банка, Его сыну Александру ЯРОВОМУ принадлежит 32,49%. Акционерами банка также являются ООО «Форпост-ДВ» (на 100% принадлежит Дмитрию Яровому) - 19,99%, Европейский банк реконструкции и развития - 12,500001% акций.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: михаил робканов  дивиденды  вмтп  прибыль  Примсоцбанк 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru