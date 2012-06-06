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Промсвязьбанк и МДМ Банк объединили сети банкоматов
06 Июня 2012, 12:29 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 5 июня, ZRPRESS. Единая сеть Промсвязьбанка и МДМ Банка сейчас включает около трех тысяч банкоматов почти в 230 населенных пунктах России.
Теперь клиенты – держатели платежных карт Visa и MasterCard обоих банков могут снимать наличные денежные средства без лимитов и дополнительных комиссий по "домашним" тарифам (тарифам по выпуску и обслуживанию банковских карт банка, выпустившего карту.)
Автор: По сообщениям пресс-служб
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