Связь-Банк увеличил максимальный лимит кредитования по потребительским кредитам

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня, ZRPRESS. Связь-Банк увеличил до 3 млн рублей максимальный лимит кредитования по потребительским нецелевым кредитам для работников компаний-партнеров банка и работников бюджетных учреждений. Ранее максимальная сумма кредита составляла 1,5 млн рублей.



Нижняя граница процентной ставки по кредиту снижена до 12,9% годовых в рублях. Максимальный срок кредитования составляет 5 лет, минимальная сумма кредита - 30 тыс. рублей.

Комиссии, включая комиссию за рассмотрение, сопровождение, выдачу кредита, банком не взимаются. Мораторий на досрочное погашение кредита отсутствует. Кредиты на данных условиях предоставляются физическим лицам, работающим в компаниях-партнерах банка, а также в организациях социальной, медицинской, военной, образовательной сферы и прочих бюджетных учреждениях федерального и муниципального уровня.

«Мы продолжаем усовершенствовать наши программы кредитования для отдельных категорий заемщиков, снижая требования и упрощая процедуру выдачи кредитов. Сейчас мы увеличили максимальный размер кредита для работников компаний-партнеров и бюджетных организаций в два раза, благодаря чему наши клиенты смогут рассчитывать на финансовую поддержку со стороны банка в большем объеме», – отметила директор департамента розничных банковских продуктов Связь-Банка Мария ЗЕНИНА.