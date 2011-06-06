Весенний ответ на квартирный вопрос

По статистике в весенний период количество квартирных краж возрастает на 15-20%, на этот же период приходится ремонт коммунальных систем в многоквартирных домах, так что шансы лишиться имущества или оказаться затопленными резко увеличиваются.

Безусловно, выход в этой ситуации есть - страховой полис. Он сведет к минимуму ваши финансовые потери при наступлении страхового случая, а, учитывая тот факт, что средняя стоимость полиса страхования квартиры составляет от 0,3 до 1% от стоимости недвижимости в год, в зависимости от выбранных условий страхования, вряд ли стоит на этом экономить.

В компании РОСГОССТРАХ стартовала акция «Сезон выгодного страхования квартир», в ходе которой застраховать свою квартиру и имущество клиенты могут на специальных условиях. Акция является первым шагом на пути выполнения одного из 90 юбилейных обещаний компании РОСГОССТРАХ по улучшению сервиса в год своего 90-летия. Все 90 обещаний опубликованы на сайте www.rgs.ru. И под номером 7 записано обещание «регулярно проводить специальные акции, которые позволят покупать продукты компании со скидкой». «Сезон выгодного страхования», который весной 2011 года проходит под девизом «СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ КВАРТИР У ВАШЕГО АГЕНТА», является первой в ряду таких акций.

«Угрозы для квартиры и находящегося в ней имущества могут быть самыми разнообразными: кражи, пожар, повреждение водой и стихийные бедствия, - поясняет начальник отдела массовых видов страхования филиала РОСГОССТРАХ в Приморском крае Татьяна ЛАГУТИНА. - На первом этапе главное определиться с тем, что именно и от чего вы хотите защитить. А дальше помощь в выборе программы и правильном оформлении полиса вам окажут наши специалисты».

При страховании можно выбрать отдельные риски, но специалисты рекомендуют заключать комплексный договор, так как, согласитесь, будет просто обидно, если вы застрахуете квартиру от затопления, а в итоге она пострадает от пожара. Также стоит включить в договор страхование гражданской ответственности перед третьими лицами, на случай, если, например, вы затопите соседей.

Застраховать можно несущие конструкции, перекрытия, внутреннюю отделку квартиры, инженерное оборудование, домашнее имущество, то есть практически все - от стен квартиры до норковой шубы.

С помощью программы РОСГОССТРАХ КВАРТИРА вы сможете подобрать максимально удобные для себя условия страхования. Договор может быть заключен как с осмотром объекта страхования, так и без осмотра, заполнять заявление на страхование не требуется.

А программа РОСГОССТРАХ КВАРТИРА «Актив» позволит сэкономить время и воспользоваться фиксированными вариантами страховых сумм по основным объектам.

Ну и, пожалуй, главный вопрос - что делать, чтоб получить выплату, если страховой случай все же произошел? Прежде всего, позвонить в страховую компанию и сообщить о нем. Затем необходимо собрать документы, подтверждающие факт наступления страхового события, и представить их в страховую компанию. В компании РОСГОССТРАХ срок урегулирования убытка составляет 10 дней с момента предоставления всех необходимых документов.

«Сезон выгодного страхования квартир» продлится в компании РОСГОССТРАХ до 10 мая. В этот период любой клиент может воспользоваться весенним предложением компании РОСГОССТРАХ, застраховать квартиру по специальной цене. А те, кто решил застраховать свою квартиру впервые, в рамках акции могут рассчитывать на персональную скидку.