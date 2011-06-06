Банки и поставщики услуг связи договариваются о безналичных платежах

Представители сотовых операторов и банков в ходе круглого стола, организованного компанией МТС, на прошлой неделе обсудили возможность конкуренции между банками и компаниями-операторами в сфере предоставления услуг безналичных платежей, подискутировали на тему формата, в котором будет реализована оплата, а также озаботились безопасностью мобильных платежей.

За последние два года телефон превратился из простого средства связи в устройство, которое несет в себе помимо связных функций (которые, кстати, также очень расширились) еще и функции развлечения, компактного компьютера и оплаты услуг. По последним тенденциям число мобильных платежей значительно выросло. Многие абоненты, вместо того чтобы стоять в длинных очередях для оплаты жилищно-коммунальных услуг, штрафов ГИБДД, приобретения авиабилета, предпочитают проделывать те же операции всего лишь нажатием нескольких телефонных клавиш.

Однако, как отметили участники круглого стола, прежде чем сервисы мобильных платежей войдут в широкое применение, пользователям необходимо убедиться в безопасности подобных платежей. «Конечно, очень важен вопрос безопасности и, главное, восприятия безопасности мобильных платежей, - отметил Игорь ЕГОРОВ, коммерческий директор МТС по работе с розничным рынком в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. - Действительно, сейчас очень многие люди считают, что, оплачивая услуги с помощью мобильного телефона, без квитанции с печатью, которую получают при оплате услуг в кассе, в случае возникновения проблем, не смогут их решить, так как на руках нет этой квитанции. На самом деле технически все обстоит с точностью наоборот: клиент, оплачивая услуги посредством мобильных платежей, гарантированно огражден от этих проблем. Кроме того, все сервисы мобильных платежей обеспечены такой же защитой, как безналичные банковские платежи.

Станут ли банки и операторы сотовой связи конкурентами, когда безналичная оплата услуг прочно укоренится в нашей жизни, - еще один важный вопрос, поднятый участниками мероприятия.

«Я считаю, что конкуренции между банками и мобильными операторами в области безналичных платежей не будет. Способ оплаты определяется самим клиентом, его выбором, его привычками. Если человек привык оплачивать, например, услуги ЖКХ на почте, он будет оплачивать их на почте. Сложно повлиять на изменение его привычки. Поэтому в будущем, когда системы безналичных расчетов разрастутся еще шире, часть клиентов будет оплачивать услуги, штрафы, покупать билеты с помощью банков, часть - с помощью мобильных телефонов. Взаимодействие операторов связи и банков налажено достаточно хорошо, и я думаю, что какие бы предпочтения у клиентов ни были, банки и поставщики услуг связи будут партнерами, будут дополнять друг друга», - выразил мнение коллег начальник управления пластиковых карт и платежных технологий банка «Приморье» Александр ЗЕЛЕНСКИЙ.