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Иностранным банкам разрешат открывать филиалы в Свободном порту Владивосток
Но без права привлечения вкладов со стороны граждан
В Свободном порту Владивосток будет создан финансовый центр, где зарубежные банки смогут открывать филиалы, сообщил глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА на итоговом заседании коллегии ведомства во Владивостоке.
«Одна из проблем, которая волнует дальневосточных инвесторов, и она называется второй после административного давления, - недоступность финансовых ресурсов, заемных денег для реализации финансовых проектов. По поручению главы государства правительство совместно с Банком России проработали вопрос и поддержали создание в свободном порту Владивосток конкурентоспособного в масштабе АТР финансового центра», - сказал министр.
Галушка уточнил, что Минвостокразвития и ЦБ пришли к согласованной позиции по возможности открытия в СПВ филиалов иностранных кредитных организаций без права привлечения вкладов со стороны граждан, создания специализированного инвестиционного суда по аналогии с тем судом, который создан по интеллектуальным правам, упрощения и сокращения сроков процедуры эмиссии ценных бумаг, создания торгово-инвестиционной площадки для цифровых финансовых активов.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Согласно российскому законодательству иностранные банки в России не могут открывать свои филиалы, но могут иметь доли в российских банках. Иными словами, зарубежные банки могут открывать в России дочерние предприятия, которые являются по своей сути российскими банками, только учредители у них полностью или частично иностранцы. К примеру, Райффайзенбанк работает в России с 1996 года, он является дочерним банком одной из крупнейших австрийских банковских групп.
Кроме того, Центробанк выразил намерение создать в Свободном порту Владивосток специальное подразделение ЦБ.
«Задача этого года - эти официально оформленные предложения закрепить законодательно», - отметил министр.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. В настоящее время режим Свободного порта Владивосток, помимо Приморского края, распространяется на Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую область (Корсаковский и Углегорский городские округа), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
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