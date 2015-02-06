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На купюре номиналом в две тысячи рублей предлагают изобразить Владивосток

06 Февраля 2015, 11:51 | Владивосток

Дизайнеры из Барнаула предлагают ввести в оборот купюру номиналом 2 тыс. рублей с изображением Владивостока. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", соответствующая петиция, адресованная Центробанку, появилась на популярном ресурсе Change.org. Выбор номинала объясняется отсылкой к известной песне группы «Мумий Тролль».

Авторы проекта, пишет дальневостоная деловая газета "Золотой Рог", уже разработали дизайн банкноты. Для новой купюры дизайнеры выбрали образы, которые формируют лицо современного Владивостока: на лицевой стороне предлагается изобразить мост через бухту Золотой Рог, а на обратной – фуникулер. Еще одной значимой составляющей оформления купюры была выбрана ростральная колонна с парусником «Манджуръ», на котором в 1860 году в бухте Золотой рог высадились основатели Владивостока.

«Города для купюр российских рублей традиционно выбирались не самым очевидным способом, без явной логической или эмоциональной привязки номинала купюры к изображенном городу. Трудно объяснить, почему Архангельск — это 500 рублей, а не 5000, почему на 10 рублях изображен Красноярск, а не Ярославль или вообще, например, Краснодар. Однако коллективное бессознательное предлагает нам давно лежавшее на поверхности сочетание — «Владивосток 2000», некогда введенное владивостокской группой «Мумий Тролль». Таким образом, мы предлагаем Центральному банку РФ выпустить купюру номиналом в две тысячи рублей с изображениями Владивостока. Это позволит создать эмоциональную привязку, которая сблизит повседневную бытовую жизнь обычного россиянина с культурными реалиями его страны», - объясняют авторы проекта в своей петиции.

На данный момент петицию подписало уже более 700 человек, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Подписчики отмечают, что Владивосток заслуживает быть на купюре. «Считаю купюру, достоинством 2 тыс. рублей необходимой в денежном обращении, т.к. между 1 тыс. и 5 тыс. большой «разрыв», и очень неудобно разменивать 5 тыс. купюру при незначительной сумме покупки. И идея запечатлеть столь красивый город на банкноте тоже заслуживает права на реализацию», - отметил в комментариях пользователь Михаил из Ульяновска.


 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Анна Рыкова
Теги: владивосток-2000  Центробанк  петиция  мумий тролль  купюра 



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Комментарии

  • Псевдоним19:15, 06.02.2015#

    Слишком похожа на 1000 рублей. Ни одна бабушка попадётся на этом.

  • Псевдоним19:52, 06.02.2015#

    Мумий Троль видел будущее)))

  • Псевдоним19:51, 06.02.2015#

    Бред

  • Псевдоним19:52, 06.02.2015#

    Зачем???

  • Псевдоним19:52, 06.02.2015#

    Глупо

  • Псевдоним19:53, 06.02.2015#

    делайте тогда купюры по 20 рублей если на то пошло

  • Псевдоним20:56, 06.02.2015#

    Была уже старая купюра "1000 рублей" (которая сейчас стоила бы 1 рубль) с Владивостоком. Лучше возьмите город, которого не было, скажем, Ростов-на-Дону.

  • Псевдоним22:09, 06.02.2015#

    кострома

  • Псевдоним22:07, 06.02.2015#

    Почему бы и нет- пусть будет!

  • Псевдоним22:10, 06.02.2015#

    Чего Вы плачете люди по этому поводу? Что за дерьмо в голове заставляет воспринимать все в штыки или против?! Отличная идея насчет такой купюры, главное чтоб побольше их было в кармане!

  • Zade10:20, 07.02.2015#

    Есть такой город Грязи.

  • Псевдоним12:11, 08.02.2015#

    Он и так не мало известен среди вояк по сухпайкам :) уссурийск, тоже тема нормальная или например Альметьевск :) если так подумать, городов то много. Давайте на каждый город купюры печатать :) каждый в своем городе :) ))

  • Псевдоним19:07, 09.02.2015#

    И обязательно на лицевой части морду этого писклявого наркомана-недоумка - Лагутенко. . .

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