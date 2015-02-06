На купюре номиналом в две тысячи рублей предлагают изобразить Владивосток

Дизайнеры из Барнаула предлагают ввести в оборот купюру номиналом 2 тыс. рублей с изображением Владивостока. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", соответствующая петиция, адресованная Центробанку, появилась на популярном ресурсе Change.org. Выбор номинала объясняется отсылкой к известной песне группы «Мумий Тролль».

Авторы проекта, пишет дальневостоная деловая газета "Золотой Рог", уже разработали дизайн банкноты. Для новой купюры дизайнеры выбрали образы, которые формируют лицо современного Владивостока: на лицевой стороне предлагается изобразить мост через бухту Золотой Рог, а на обратной – фуникулер. Еще одной значимой составляющей оформления купюры была выбрана ростральная колонна с парусником «Манджуръ», на котором в 1860 году в бухте Золотой рог высадились основатели Владивостока.

«Города для купюр российских рублей традиционно выбирались не самым очевидным способом, без явной логической или эмоциональной привязки номинала купюры к изображенном городу. Трудно объяснить, почему Архангельск — это 500 рублей, а не 5000, почему на 10 рублях изображен Красноярск, а не Ярославль или вообще, например, Краснодар. Однако коллективное бессознательное предлагает нам давно лежавшее на поверхности сочетание — «Владивосток 2000», некогда введенное владивостокской группой «Мумий Тролль». Таким образом, мы предлагаем Центральному банку РФ выпустить купюру номиналом в две тысячи рублей с изображениями Владивостока. Это позволит создать эмоциональную привязку, которая сблизит повседневную бытовую жизнь обычного россиянина с культурными реалиями его страны», - объясняют авторы проекта в своей петиции.

На данный момент петицию подписало уже более 700 человек, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Подписчики отмечают, что Владивосток заслуживает быть на купюре. «Считаю купюру, достоинством 2 тыс. рублей необходимой в денежном обращении, т.к. между 1 тыс. и 5 тыс. большой «разрыв», и очень неудобно разменивать 5 тыс. купюру при незначительной сумме покупки. И идея запечатлеть столь красивый город на банкноте тоже заслуживает права на реализацию», - отметил в комментариях пользователь Михаил из Ульяновска.





Газета «Золотой Рог», Владивосток.