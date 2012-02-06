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Семинар во Владивостоке собрал финансистов

06 Февраля 2012, 18:45 | Владивосток

Наступивший 2012 год для бухгалтеров обещает быть особенно сложным - в очередной раз появились новые формы

бухгалтерской отчетности, в бессчетный раз поменялись порядки ведения учета, изменились формы налоговых деклараций и расчеты налогов.

Для того чтобы подготовить работников финансовой сферы к многочисленным изменениям, во Владивостоке прошел уникальный консультационный семинар для бухгалтеров организаций, аудиторов и специалистов налоговых органов «Глобальные изменения годовой бухгалтерской отчетности. Сложные вопросы налогообложения 2011- 2012».

Организаторами мероприятия выступили ЗАО «Аудит-Центр» и координационный Совет объединений РСПП в ДФО, при участии Управления ФНС России по Приморскому краю.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы налоговых начислений, порядок их администрирования, особенности и практика формирования новой годовой бухгалтерской отчетности. Кроме того, именно здесь участники вырабатывали общие подходы к решению различных хозяйственных ситуаций.

Участие в работе семинара приняли бухгалтера организаций, аудиторы и специалисты налоговых служб края. Приехали на семинар и спикеры из ФНС России и Министерства финансов РФ: Сергей КРЮЧКОВ, советник Управления налогообложения ФНС России и Елена ВИХЛЯЕВА, советник департамента налоговой политики Министерства финансов РФ.

Также перед слушателями выступили ведущие специалисты Управления ФНС РФ по Приморскому краю. Они осветили особенности подходов специалистов налоговых служб к начислению налогов, к порядку их администрирования, рассказали о практике работы. Кроме этого, участники семинара получили уникальную возможность пообщаться на равных с налоговым инспектором, именно здесь вырабатывались общие подходы к решению различных хозяйственных ситуаций.

Особенности и практику формирования новой годовой бухгалтерской отчетности осветили аудиторы ЗАО «Аудит – Центр». Кому как не им знать многочисленные ошибки, которые выявляются в ходе аудиторских проверок.

«К нашему удовлетворению семинар, помимо своей практической пользы, стал еще и дискуссионной площадкой для обмена мнениями, - говорит организатор семинара, директор «Аудит-Центра» Владимир РУКИН. - Бухгалтеры из разных организаций делились опытом, получали рекомендации от аудиторов и разъяснения от представителей государственных структур. К нам во Владивосток приехали ведущие специалисты России. Мы уверены, все это даст свои результаты».

Елена ЛЕНСКАЯ, «Золотой Рог».

Автор: Елена Ленская
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