Банк для саммита

Крупнейший банк страны – Сбербанк – сегодня переживает уникальную трансформацию: оставаясь столь же надежным и узнаваемым миллионами россиян, он превращается в одну из самых высокотехнологичных и динамичных транснациональных корпораций.

Достаточно сказать, что по доходности акций за последние 10 лет банк уступил только компании Apple, а количество стран его зарубежного присутствия сейчас определяется уже двузначным числом. О том, какую роль сыграл Сбербанк в подготовке к саммиту и каким видится будущее Владивостока и Приморья после этого мероприятия, «ЗР» рассказала управляющий Приморским отделением №8635 ОАО «Сбербанк России» Ольга ДОЛГОВА.

- Ольга Владимировна, Сбербанк – один из основных участников такого масштабного проекта, как саммит АТЭС-2012. В чем именно заключается участие банка в подготовке и проведении саммита?

– Многие объекты в краевой столице появились благодаря финансовому участию Сбербанка. Назову только самые заметные из них. Это, к примеру, мост через бухту Золотой Рог, автомагистраль Аэропорт-Владивосток, завод по утилизации ТБО, построенные с привлечением кредитных средств банка. По распоряжению Правительства РФ банк сопровождал строительство объектов ДВФУ и конференц-центра на о. Русском. С финансовой помощью Сбербанка был реконструирован морской фасад г. Владивостока. Продолжается возведение двух 5-звездочных отелей Hyatt. Всего с начала 2010 года наше финансирование проектов развития Приморского края составило порядка 20 млрд. рублей.

Безусловно, гости саммита оценивают не только наши замечательные мосты и автотрассы, но и уровень сервиса. Чтобы иностранные участники саммита чувствовали себя комфортно в наших офисах, мы обучили персонал английскому языку. Полностью двуязычным и во многом инновационным стал наш офис в новом международном пассажирском терминале аэропорта Владивостока. Вообще говоря, услуги Сбербанка интернациональны, ведь мы обслуживаем карты Visa и MasterCard, платежные чеки American Express, денежные переводы MoneyGram и т.д. Помимо традиционных валют (доллар, евро, юань и иена), у нас можно совершать операции с фунтами стерлингов, австралийскими, сингапурскими и канадскими долларами, швейцарскими франками, корейскими вонами.

Активная реализация программы обновления филиальной сети позволила полностью перестроить работу порядка 30 наших офисов в Приморье. К концу этого года их количество превысит 50. Наши новые филиалы обладают всеми чертами эффективного банкинга – быстрыми системами электронной очереди, эргономичной обстановкой, круглосуточными зонами самообслуживания, в которых реализованы популярные среди клиентов банка услуги – от управления счетами до оплаты услуг.

На память о Владивостоке мы предлагаем нашим клиентам приобрести уникальные серебряные монеты «Саммит АТЭС-2012», которые Банк России выпустил специально к этому событию. Сбербанк является эксклюзивным распространителем этих монет. Другой наш проект, реализованный для гостей саммита, – это красочный англо-русский путеводитель с картой Владивостока и описанием его достопримечательностей.

- На о. Русском Сбербанк открыл уникальный инновационный офис для студентов и преподавателей Дальневосточного федерального университета. Расскажите подробнее об этом проекте.

- Действительно, к саммиту мы приурочили открытие нашего Молодежного офиса, аналогов которому нет в России. Он органично сочетает в себе площадку для демонстрации и апробации новейших банковских технологий и учебный центр для студентов. Идея заключается в том, что сегодня поход в банк может быть не просто рутинным средством решения финансовых вопросов, но и источником ярких впечатлений и способом получения новых знаний.

Посетители офиса с удовольствием общаются с говорящим роботом-гидом, который распознает клиентов и предлагает им совершить финансовые операции. Банкоматы и платежные терминалы последнего поколения поддерживают технологию бесконтактных платежей, что делает процесс оплаты удобным и комфортным. Благодаря киоску видеоконсультирования удобно получить индивидуальную консультацию сотрудника банка – например, оформить заявку и отправить документы для получения кредита. Интерактивные столы в оригинальной форме рассказывают всем желающим об услугах банка. Панорамные видеостены выводят на экран актуальную информацию о курсах валют и драгоценных металлов, показывая динамику их стоимости. Зона интернет-трейдинга дает возможность стать биржевым трейдером. Необычный дизайн, разработанный специально для этого офиса, входит в унисон со стремлением молодежи выделяться из толпы и реализовывать свои мечты с помощью банка.

В сотрудничестве с ДВФУ создана кафедра банковских технологий, и офис «Молодежный» предполагает широкие возможности для обучения студентов и повышения квалификации преподавателей. Оснащение конференц-зала позволяет проводить видеоконференции с ведущими экспертами в области банковского дела. В зоне кафе студенты могут самостоятельно готовиться к лекциям, выводя информацию с планшетных компьютеров на видеостену и пользуясь бесплатным wi-fi. В офисе можно приобрести сувениры с символикой банка, выпить кофе, просмотреть новостные ленты и многое другое. В общем, это совершенно новый Сбербанк, о существовании которого еще год назад никто, включая нас самих, и не подозревал.

- Сомнений в том, что саммит пройдет успешно, уже нет, но теперь на повестке дня другой вопрос – какой будет жизнь Владивостока и Приморья после него? Удастся ли Владивостоку сохранить взятые темпы, сберечь и приумножить построенное, реализовать новые проекты?

- Я не разделяю опасений, что жизнь после саммита АТЭС остановится. Важно по максимуму использовать новые инфраструктурные возможности, которые появились у Владивостока и повышают уровень жизни и качество ведения бизнеса. Главное – продолжать курс на укрепление международных связей и установление деловых контактов с бизнесом стран АТР.

Приморское отделение №8635 ОАО «Сбербанк России» совместно с клиентами банка прорабатывает финансирование новых инвестиционных проектов с реализацией до 2020 года. Эти проекты направлены на дальнейшее развитие инфраструктуры города, что позволит Владивостоку повысить свою привлекательность для развития бизнеса.

- Современный Сбербанк – это, пожалуй, один из самых успешных примеров ребрендинга столь крупной и значимой для страны компании. Если говорить о ребрендинге применительно к Приморскому краю, что бы вы посоветовали?

- Понятие ребрендинга для Сбербанка очень близко. Мы четко понимаем, что эффективный ребрендинг базируется на изменении содержания, а не просто формы, ведь Сбербанк находится в состоянии ребрендинга с 2008 года. Сейчас мы реализуем беспрецедентный по объемам проект обновления всей нашей филиальной сети, а это порядка 20 000 офисов в стране. Поменять логотип просто; куда сложнее изменить мировоззрение людей, объяснить, что перемены не насаждаются сверху, а происходят изнутри и начинаются с себя.

Считаю, что при разработке дальнейшей стратегии развития края важно скрупулезно просчитать и спрогнозировать, в чем может наиболее успешно специализироваться Приморье, какие наши товары и услуги будут наиболее конкурентоспособны в ближайшие десятилетия, а затем продумать систему мер по интенсивному развитию этих сфер деятельности.

Сбербанк, со своей стороны, является крупнейшим кредитором отечественной и приморской экономики (к примеру, с начала года наш кредитный портфель в Приморье вырос на 18% и превысил 35,8 млрд. руб.), активно участвует в социальных проектах, готов и дальше оказывать прямое влияние на повышение качества жизни и ведения бизнеса в регионе. Взять хотя бы такую обыденную сегодня вещь, как зарплатные проекты. В настоящее время 180 тысяч приморцев, сотрудников 2500 предприятий, получают зарплаты на карты банка. А ведь банковская карта – это не просто пластиковый прямоугольник. Она формирует культуру безналичных платежей и снижает нагрузку на экономику благодаря уменьшению наличной денежной массы. Образовательная программа «Деловая среда», наши многофункциональные Центры развития бизнеса, доступные кредиты для предпринимателей, включая кредитный продукт для старт-апов «Бизнес-Старт», способствуют становлению в Приморье успешного предпринимательского сообщества, что является одним из главных условий экономического благополучия территории. Уверена, что у Приморского края есть интересное и полное событий будущее, которое формируем мы все сообща и каждый в отдельности.

Евгений ИТАРОВ, «Золотой Рог».