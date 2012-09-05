www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.63 р. 100 JPY: 58.58 р.
EUR: 74.67 р. 10 CNY: 94.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Золото – способ сохранения или блестящая инвестиция?

05 Сентября 2012, 17:05 | Владивосток

Деньги имеют свойство обесцениваться, инвестиционные активы могут терять свою стоимость. И только золото за последние 3 года показывает рост. Так еще в начале 2010 года стоимость 1 грамма золота была на уровне 1 050 рублей, в августе 2012 стоимость составила 1 708 рублей за 1 грамм.

По мнению многих экспертов, цены на золото будут расти еще на протяжении 2-3 лет. Суммы для инвестиций в него требуются небольшие, а прибыль в случае грамотного подхода перекроет инфляцию и предоставит возможность заработать.

Один из самых эффективных способов инвестировать в золото – покупка на бирже. Как купить золото на бирже, рассказывает директор Представительства ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» в г. Владивосток Тимофей Анатольевич Баранов.

- Что необходимо начинающему инвестору?

- Все, что вам нужно для того, чтобы покупать и продавать любые финансовые активы, в т.ч. золото, на бирже – это открыть и пополнить брокерский счет в «Открытии Брокер».

- Как совершить сделку?

- Все очень просто. Вы можете купить или продать такой актив, как золото, используя специальный торговый терминал при наличии подключения к сети Интернет. За изменением цен на золото вы сможете следить он-лайн, а для реализации принятого решения нужно лишь нажать кнопку «купить» или «продать».

- Почему стоит приобретать эту услугу в «Открытии Брокер»?

- «Открытие Брокер» входит в число лидеров на рынке брокерских услуг. Компания работает с 1995 года и обладает рейтингом надежности ААА*. У нас одни из самых низких тарифов на рынке и высоконадежное программное обеспечение. Мы создаем сервисы, ориентированные на удобство клиента!

Профессиональные консультанты «Открытие брокер» готовы ответить на все ваши вопросы по телефону +7 (423) 265-14-41. Инвестиционная консультация абсолютно бесплатна! Все о мире инвестиций, способах вложения денежных средств и способах заработка вы узнаете на сайте www.open-broker.ru

Инвестиции доступны и результативны, если выбрать правильного путеводителя в мир финансов, свободы и благополучия!

* Рейтинг надежности на уровне «ААА» (максимальная надежность) подтвержден Национальным Рейтинговым Агентством 14.02.2012.

ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06097-100000, выдана ФСФР России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).

На правах рекламы.

«Золотой Рог».

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru