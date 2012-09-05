Золото – способ сохранения или блестящая инвестиция?

Деньги имеют свойство обесцениваться, инвестиционные активы могут терять свою стоимость. И только золото за последние 3 года показывает рост. Так еще в начале 2010 года стоимость 1 грамма золота была на уровне 1 050 рублей, в августе 2012 стоимость составила 1 708 рублей за 1 грамм.

По мнению многих экспертов, цены на золото будут расти еще на протяжении 2-3 лет. Суммы для инвестиций в него требуются небольшие, а прибыль в случае грамотного подхода перекроет инфляцию и предоставит возможность заработать.

Один из самых эффективных способов инвестировать в золото – покупка на бирже. Как купить золото на бирже, рассказывает директор Представительства ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» в г. Владивосток Тимофей Анатольевич Баранов.

- Что необходимо начинающему инвестору?

- Все, что вам нужно для того, чтобы покупать и продавать любые финансовые активы, в т.ч. золото, на бирже – это открыть и пополнить брокерский счет в «Открытии Брокер».

- Как совершить сделку?

- Все очень просто. Вы можете купить или продать такой актив, как золото, используя специальный торговый терминал при наличии подключения к сети Интернет. За изменением цен на золото вы сможете следить он-лайн, а для реализации принятого решения нужно лишь нажать кнопку «купить» или «продать».

- Почему стоит приобретать эту услугу в «Открытии Брокер»?

- «Открытие Брокер» входит в число лидеров на рынке брокерских услуг. Компания работает с 1995 года и обладает рейтингом надежности ААА*. У нас одни из самых низких тарифов на рынке и высоконадежное программное обеспечение. Мы создаем сервисы, ориентированные на удобство клиента!

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