Сбербанк открывает эпоху передовых технологий на востоке страны

Дальневосточный банк Сбербанка России по всем основным показателям является крупнейшим банком российского Дальнего Востока. Масштаб его деятельности в регионе позволяет говорить о системообразующей роли в развитии территории. Он выступает финансовым партнером крупных компаний при реализации инвестиционных проектов, создает новые возможности для развития предпринимательства, внедряет новые форматы обслуживания граждан. Все это - составные так необходимой сегодня модернизации региональной экономики. Банк меняется сам и ведет за собой дальневосточный бизнес.

Управленческие и технологические инновации, последовательно проводимые Сбербанком, находят отклик у его клиентов - крупных компаний, субъектов среднего и малого бизнеса, у дальневосточников, которые традиционно доверяют банку накопления и привычно пользуются его услугами.

Ключевое значение в развитии территории

На сегодняшний день Дальневосточный Сбербанк, действующий в пяти субъектах - Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях оказывает поддержку 716 инвестиционным проектам в разных секторах экономики. Ряд проектов имеет ключевое значение в развитии территории и входит в Федеральную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года». С участием Сбербанка строятся инфраструктурные проекты в энергетике, транспортной отрасли, создается новая для региона нефтегазотранспортная система. К примеру, свыше 10 млрд рублей банк предоставил РАО «ЕЭС Востока» для реализации проектов по газификации ТЭЦ на Дальнем Востоке. Ресурсы Сбербанка задействованы ФГУП «УСС «Дальспецстрой» при строительстве магистрального газопровода «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» и новых жилых микрорайонов. Только сначала этого года компаниям региона было предоставлено более 2,5 млрд рублей на строительство важнейших транспортных объектов - мостов и дорог. В этой отрасли банк работает в партнерстве с лизинговыми компаниями, которые обеспечивают крупнейшие стройки региона специальной и дорожной техникой.

Сбербанк России является одним из основных кредиторов строительства объектов, которые возводились в рамках Федеральной программы «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». 47 млрд рублей - контракты, сопровождаемые Сбербанком. Из 120 компаний, задействованных в проектах саммита, в банке обслуживаются 44. Распоряжением правительства РФ Сбербанк определен единственным банком - агентом по сопровождению строительства объектов Дальневосточного федерального университета и конференц-центра на острове Русском. При непосредственном финансовом участии осуществлялось строительство моста через бухту Золотой Рог, международного пассажирского терминала аэропорта Владивосток и автомагистрали от аэропорта до центра города. Инвестиционный кредит направлен на постройку двух пятизвездочных отелей, которые входят в международную сеть Hyatt.

Новые стандарты обслуживания

- Наше участие в саммите отнюдь не ограничивается финансированием строительства его объектов - мы и сами являемся представителями крупного бизнеса с разветвленной сетью офисов, - подчеркивает Евгений Титов, председатель Дальневосточного Сбербанка. - Мы интенсивно переформатируем нашу филиальную сеть, в том числе и во Владивостоке, чтобы офисы соответствовали самым современным международным стандартам банковского обслуживания.

Банк динамично меняется, создавая новые стандарты обслуживания, соответствующие запросам его клиентов. Имея самую разветвленную в регионе филиальную сеть, Дальневосточный Сбербанк инвестирует значительные средства в ее модернизацию. Открывая офисы нового формата с современными технологиями, банк стремится к более высокому уровню сервиса.

Привычным явлением для клиентов банка стали круглосуточные точки самообслуживания, позволяющие выполнить весь спектр операций, предоставляемых в дистанционном режиме. Набирает популярность система интернет-банкинга Сбербанк Онл@йн. По данным на август 2012 года, в Дальневосточном Сбербанке доля операций, совершенных клиентами через удаленные каналы обслуживания, составила 74% от общего количества операций банка.

В плане развития новых технологий и сервиса показательной стала подготовка Дальневосточного банка Сбербанка России к обслуживанию участников и гостей саммита АТЭС.

Только в этом году во Владивостоке будут открыты 17 новых офисов. В районах города, где с высокой степенью вероятности банковские услуги потребуются многочисленным зарубежным участникам саммита, будут работать наиболее квалифицированные сотрудники со знанием английского языка. Банк тщательно подготовился к тому, чтобы обеспечить обслуживание в банкоматах Сбербанка платежных систем стран АТР, что позволит избежать затруднений при использовании любых образцов международных банковских карт.

Остров Русский стал полигоном для внедрения инноваций, которые в последующем получат распространение на других территориях. Здесь гостям и клиентам будет представлен уникальный офис. Он будет обслуживать гостей саммита, а после - студентов и преподавателей Дальневосточного федерального университета.

- Это высокотехнологичный офис, в котором будут предложены весь набор банковских услуг от Сбербанка и новые банковские продукты. В офисе будут продемонстрированы технологии, только появляющиеся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Одна из них - система бесконтактных платежей, в которой мобильный телефон является устройством, позволяющим осуществить все необходимые финансовые операции. Из внешних элементов можно выделить появление робота. Он будет подъезжать по зову клиентов не только для забавных разговоров, предложения услуг и рекламы продуктов, но и для проведения банковских операций с помощью личного гаджета. Кроме того, на о. Русском электроника будет распознавать клиентов по гендерным признакам, автоматически вынося подходящие предложения по использованию наших продуктов. В будущем создаваемая инфраструктура станет площадкой по внедрению и обкатке современных банковских технологий, которые получат распространение в других дальневосточных городах. Уверен, что жители города Владивостока и, конечно, студенты, которые после саммита будут учиться в новом кампусе, оценят наши инновации, - отмечает председатель Дальневосточного Сбербанка Евгений Титов.

В 2012 году банку исполнится 171 год. Для финансовой организации это не возраст. Точнее, это самый подходящий возраст для тех колоссальных перемен, которые делает сегодня команда Сбербанка.

- Мы стремимся, чтобы партнерство с Дальневосточным Сбербанком давало нашим клиентам уверенность, надежность, привносило в жизнь на Дальнем Востоке России позитивные перемены, - подчеркнул Евгений Титов.

Досье «ДК»

Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк России» создан 1 января 2001 года, в его состав вошли отделения, работающие в пяти субъектах федерации - Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Еврейской автономной и Сахалинской областях. Центральный офис банка находится в Хабаровске - столице Дальневосточного федерального округа. Сейчас по объему привлеченных средств населения банк занимает 49,7% рынка в регионе. По данным на 01.08.2012, в Дальневосточном банке Сбербанка России открыто примерно 12,7 млн банковских счетов физических лиц на общую сумму свыше 181 млрд рублей. Доля банка в кредитовании населения - 36,2%, юридических лиц - 32,4%. На 01.08.2012 кредитный портфель Дальневосточного банка Сбербанка России составлял 217,9 млрд рублей. Из них 92,0 млрд рублей - кредиты населению, 101,9 млрд рублей - крупному и среднему бизнесу, 24,0 млрд рублей - малому бизнесу.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальный сайт банка - www.sberbank.ru

Александр НИКОЛАЕВ, «Дальневосточный капитал».