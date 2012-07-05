Сбербанк приглашает пенсионеров Владивостока на дни финансовой грамотности

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля, ZRPRESS. 5 июля 2012 года 11:00 до 18:00 в своих филиалах Дальневосточный Сбербанк проводит День финансовой грамотности для пенсионеров.

Приглашаются все желающие получить консультацию о преимуществах получения пенсии через Сбербанк, пройти бесплатное обучение и на практике освоить использование банковской карты для оплаты товаров и услуг в торговых сетях, устройствах самообслуживания и систему Сбербанк Онл@йн, а также получить ответы на любые вопросы.

«Золотой Рог».