Банк «Приморье» увеличивает прибыль в 4 раза

По итогам I квартала 2011 года Банк «Приморье» занял 92-е место в рейтинге РБК «Тор500 прибыльных банков». За год его прибыль выросла на 303% и составила 145,810 млн рублей, что, по данным РБК, является лучшим показателем среди местных коммерческих банков Приморского края.

Кроме того, чистые активы банка на 1 апреля 2011 года составили 22,7 млрд рублей, увеличившись за год на 91%, объемы кредитования и привлеченных средств юридических лиц возросли на 33% и 52% - до 8,9 млрд и 7,2 млрд рублей соответственно. Объем депозитов физических лиц вырос на 28% и составил 6,6 млрд рублей.