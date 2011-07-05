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Банк «Приморье» увеличивает прибыль в 4 раза
05 Июля 2011, 02:10 | Владивосток
По итогам I квартала 2011 года Банк «Приморье» занял 92-е место в рейтинге РБК «Тор500 прибыльных банков». За год его прибыль выросла на 303% и составила 145,810 млн рублей, что, по данным РБК, является лучшим показателем среди местных коммерческих банков Приморского края.
Кроме того, чистые активы банка на 1 апреля 2011 года составили 22,7 млрд рублей, увеличившись за год на 91%, объемы кредитования и привлеченных средств юридических лиц возросли на 33% и 52% - до 8,9 млрд и 7,2 млрд рублей соответственно. Объем депозитов физических лиц вырос на 28% и составил 6,6 млрд рублей.
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